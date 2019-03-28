Футбол
Гризманн сообщил «Барселоне» о готовности пойти на снижение зарплатыЕвро-футбол.ру вчера в 02:33
По сведениям издания, 28-летний нападающий уже сообщил "сине-гранатовым", что ради переезда на "Камп Ноу" он будет готов пойти на снижение своего оклада с 23 миллионов евро в год, которые он получает сейчас на "Ванда Метрополитано", до 16 миллионов евро, о которых он договаривался с каталонским клубом прошлым летом.
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Ротен: информация от надёжного источника — летом Гризманн перейдёт в «Барселону»
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Гризманн готов на понижение зарплаты ради «Барселоны» с 23 до 16 млн евро в год
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