Футбол
Гризманн сообщил «Барселоне» о готовности пойти на снижение зарплатыЕвро-футбол.ру 02:33
По сведениям издания, 28-летний нападающий уже сообщил "сине-гранатовым", что ради переезда на "Камп Ноу" он будет готов пойти на снижение своего оклада с 23 миллионов евро в год, которые он получает сейчас на "Ванда Метрополитано", до 16 миллионов евро, о которых он договаривался с каталонским клубом прошлым летом.
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Спорт БИЗНЕС Online07:03
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