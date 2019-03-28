Гризманн сообщил «Барселоне» о готовности пойти на снижение зарплатыЕвро-футбол.ру вчера в 02:33

По сведениям издания, 28-летний нападающий уже сообщил "сине-гранатовым", что ради переезда на "Камп Ноу" он будет готов пойти на снижение своего оклада с 23 миллионов евро в год, которые он получает сейчас на "Ванда Метрополитано", до 16 миллионов евро, о которых он договаривался с каталонским клубом прошлым летом.

Гризманн сообщил «Барселоне» о готовности пойти на снижение зарплаты

Экономика Отбор участников нацпроекта по экспорту начнется 1 апреля Конкурс по отбору участников национального проекта по экспорту начнется 1 апреля, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в ходе выступления на Красноярском экономическом форуме.

Происшествия Абызова в «Лефортово» поместили в камеру без горячей воды Руководство СИЗО не разрешило экс-министру взять с собой книги, но зато не стало возражать насчет антенны для телевизора Экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов помещен в карантинную камеру СИЗО "Лефортово", передает Интерфакс.

Армия и оружие Группа кораблей НАТО вошла в Черное море Группа, составленная из нескольких кораблей НАТО, вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter.

Армия и оружие На Украине создали электромагнитное оружие Официальный представитель пресс-службы компании «Спецтехноэкспорт», которая входит в состав ГК «Укроборонпром» сообщил, что в стране создано новое электромагнитное оружие.

Авто В Сети показали тизер Ford Escape Компания Ford представит новое поколение кроссовера Kuga уже на следующей неделе, 2 апреля.

Экономика В России предложили рассчитывать пенсии по продолжительности жизни Минтруд РФ предлагает рассчитывать накопительную часть пенсии на основе прогноза продолжительности жизни граждан на очередной год вместо данных Росстата по уровню смертности.

Происшествия Музыканты рок-группы Her’s погибли в автокатастрофе в США Британские музыканты из рок-группы Her's погибли в автокатастрофе во время гастролей по США. Об этом сообщило издание Daily Star.

Технологии Как банковские счета граждан опустошаются по первому звонку Как банковские счета граждан опустошаются по первому звонку Банк России зафиксировал в последние месяцы резкий подъем несанкционированных операций со счетами клиентов банков.

Политика Дания предложила обсудить третий вариант маршрута «Северного потока-2» Дания предложила обсудить третий вариант маршрута газопровода "Северный поток-2", сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.

Хоккей Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Эдмонтон» "Даллас" по буллитам обыграл "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 Б). Для "Старз" это третья победа кряду.

Происшествия При пожаре в небоскребе в столице Бангладеш погибли шесть человек Число погибших в результате пожара, вспыхнувшего в многоэтажном здании в столице Бангладеш Дакке в четверг днем, составило шесть человек, сообщает газета Daily Star.

Транспорт В Москве благоустроят территории возле 13 новых станций метро На территориях, прилегающих к 13 новым станциям метро, проведут работы по благоустройству, а также улучшению пешеходной и транспортной доступности, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Происшествия Суд арестовал экс-министра Абызова на два месяца Mossovetinfo.ru – Басманный суд Москвы арестовал на до 25 мая бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, который обвиняется в «создании преступного сообщества с использованием служебного положения» и «мошенничестве в особо крупном размере».

Политика Красноярские медведи выбрали президента Украины Обитатели парка флоры и фауны "Роев ручей" Буян и Аврора провели собственные выборы президента Украины.

Экономика «Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.

Политика Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.

Экономика Toyota вписалась в специнвестконтракт Компания обещает вложить в РФ 20 млрд руб. "Тойота Мотор" подала заявку на заключение СПИК в Минпромторг, рассказали источники "Ъ" и подтвердили в Toyota.

Авто Volvo запустит сервис длительной аренды автомобилей в России Что еще известно: Компания предложит по подписке ограниченную партию автомобилей Volvo XC60, подтвердил директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Антон Свекольников.

Баскетбол «Сан-Антонио» вывел из обращения игровой номер Ману Джинобили «Сан-Антонио» вывел из обращения игровой номер бывшего атакующего защитника команды Ману Джинобили.

Здоровье Любитель непрожаренного мяса подхватил мозгового червя и умер После магнитно-резонансной томографии выяснилось, что в коре больших полушарий головного его мозга, мозгового ствола и мозжечка имеются повреждения, которые возникают при поражении центральной нервной системы личинками свиного цепня.

Армия и оружие Новый российский самолет Ил-112В получил разрешение на полет Обратим внимание, что новый отечественный военно-транспортный самолет Ил-112В является первым летательным аппаратом этого класса, полностью созданным с нуля в России.

Авто Kia показала два новых полноприводных кроссовера Корейская компания Kia представила на автосалоне в Сеуле новый концепт Mohave Masterpiece и SP Signature.