Футбол
Гризманн согласился на понижение зарплаты на €7 млн ради «Барселоны»РБК 10:15
Антуан Гризманн согласился на понижение зарплаты с €23 млн до €16 млн в год ради перехода в «Барселону» по окончании нынешнего сезона, сообщает El Mundo Deportivo.
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Бывший президент «Барселоны» может надолго сесть в тюрьму. Всё из-за трансфера Неймара
Спорт БИЗНЕС Online07:03
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:35, Ашберн
Армия и оружие
В Черное море вошла группировка кораблей НАТО
Обновлено в 12:51
Происшествия
Суд в Москве арестовал обвиняемого в причастности к теракту в метро
В результате взрывов в 2010 году на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии московского метро погибли 40 человек.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Red Wings будет добиваться запрета зажигалок в самолетах
"Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета", - добавила она.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Экс-губернатора Ишаева задержали за хищения у «Роснефти»
В СКР рассказали, что в период с 2014 по 2017 годы Ишаев, занимая должность вице-президента ПАО "Роснефть", способствовал заключению с принадлежащей ему фирмой договоров аренды помещения для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае.
Обновлено в 08:56
Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о необходимости модернизировать ядерные силы США
Помощник замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг заявил, что Соединённым Штатам необходимо модернизировать свои ядерные силы в условиях укрепления ядерных потенциалов России и Китая.
Обновлено в 12:19
Кино
Анджелина Джоли станет супергероем Marvel
Джоли сделала выбор в пользу проекта Marvel, сюжет которого будет крутиться вокруг сверхдержав и почти бессмертных существах, а также о неких девиантах — существах-монстрах, созданных пришельцами.
Обновлено вчера в 22:29
Общество
СК «Олимпийский» сохранит свою концертную площадку после реконструкции
После завершения масштабной реконструкции спортивный комплекс «Олимпийский» сохранит свою концертную функцию.
Обновлено в 11:32
Политика
Медведев приостановил объединение Александринки с театром Волкова
Действие приказа министра культуры Владимира Мединского об объединении санкт-петербургского Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле приостановлено премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 13:10
Политика
Трамп призвал Россию «убраться» из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп, комментируя присутствие в Венесуэле российских военных, призвал Россию «убраться» из страны, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:51
Авто
В России стартовали продажи обновлённого Honda Pilot
Японский автопроизводитель объявил о старте продаж обновлённого кроссовера Honda Pilot.
Обновлено в 09:58
Политика
КПРФ обжаловала в суде отказ ЦИК передать мандат Госдумы Грудинину
КПРФ в Тверском суде Москвы обжаловала отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) передать мандат, ставший вакантным после смерти депутата Госдумы Жореса Алферова, бывшему кандидату в президенты России Павлу Грудинину.
Обновлено в 07:13
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро на фоне усилившей падение нефти
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах на фоне усиления падения цен на нефть после того, как президент США Дональд Трамп призвал Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) увеличить поставки на мировой рынок, чтобы обеспечить снижение цен на нефть.
Обновлено в 12:47
Футбол
Болельщики «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба
Пресс-служба каталонской «Барселоны» опубликовала результаты голосования болельщиков по выбору лучшего гола в истории клуба.
Обновлено в 13:26
Здоровье
Глава Зауралья вступился за врачей, получающих меньше бухгалтеров больниц
Вадим Шумков потребовал перенаправить выявленные неэффективные расходы на повышение зарплат медицинского персонала («подчеркиваю, медицинского», — отметил глава региона) и ускорение ремонта приёмных отделений больниц.
Обновлено в 08:48
Общество
Росконтроль назвал бренд лучшего сливочного масла
Обновлено в 03:15
Происшествия
Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных правоохранителей принять все меры для установления местонахождения и задержания жителя республики Муслима Джамбекова, которого считают виновником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве.
Обновлено в 11:20
Политика
Генпрокуратура Украины возбудила дело против окружения Порошенко
Генпрокуратура Украины завершила расследование в отношении беглого олигарха Сергея Курченко.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Чиновники отделения ПФР по Дагестану стали фигурантами уголовного дела
В Дагестане открыто уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ, фигурантами которого являются должностные лица отделения Пенсионного фонда РФ по республике, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по региону.
Обновлено в 13:09
Игры
Первые две части Warcraft вышли в GOG
Обновлено в 12:02
Общество
Предложены три варианта въездных ворот в Крым
Архитекторы представили три варианта сооружения въездных ворот в Крым на восточной части полуострова, в месте примыкания Керченского пролива, сообщила главный архитектор республики Ирина Соловьева.
Обновлено в 07:52
Общество
Родственники и друзья главы корпорации «Ростех» Сергея Чемезова владеют соседними виллами в испанском закрытом поселке
Родственники и друзья главы корпорации "Ростех" Сергея Чемезова владеют соседними виллами в испанском закрытом поселке С'Агаро на побережье Средиземного моря.
Обновлено в 13:30
Происшествия
У ТЦ «Москва» задержаны 27 человек, совершавших намаз
Обновлено вчера в 14:55
Армия и оружие
Силы ПВО САР отразили атаку Израиля на Алеппо
Государственное телевидение Сирии заявило, что Израиль нанес ракетный удар в окрестностях города Алеппо, который привел к материальному ущербу, сирийские ПВО сбили несколько израильских ракет, отразив атаку.
Обновлено вчера в 19:39
Политика
Стало известно, когда Дворкович уехал из России
Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.
Обновлено вчера в 12:46
Армия и оружие
Минобороны выделит 2,8 млрд рублей на модернизацию Су-25
Министерство обороны РФ выделит почти 2,8 млрд рублей на модернизацию самолетов Су-25. Об этом в четверг, 28 марта, пишет РИА Новости.
Обновлено в 11:41