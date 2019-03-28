Футбол

Гризманн согласился на понижение зарплаты на €7 млн ради «Барселоны»РБК 10:15

Антуан Гризманн согласился на понижение зарплаты с €23 млн до €16 млн в год ради перехода в «Барселону» по окончании нынешнего сезона, сообщает El Mundo Deportivo.
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Гризманн согласен на понижение зарплаты ради «Барселоны»

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СМИ: Гризманн готов пойти на понижение зарплаты ради трансфера в «Барселону»

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Гризманн готов на понижение зарплаты ради «Барселоны»

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Гризманн готов на понижение зарплаты ради «Барселоны» с 23 до 16 млн евро в год

Sports.ru08:07
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Армия и оружие

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Действие приказа министра культуры Владимира Мединского об объединении санкт-петербургского Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле приостановлено премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
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Японский автопроизводитель объявил о старте продаж обновлённого кроссовера Honda Pilot.
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КПРФ обжаловала в суде отказ ЦИК передать мандат Госдумы Грудинину

КПРФ в Тверском суде Москвы обжаловала отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) передать мандат, ставший вакантным после смерти депутата Госдумы Жореса Алферова, бывшему кандидату в президенты России Павлу Грудинину.
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Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах на фоне усиления падения цен на нефть после того, как президент США Дональд Трамп призвал Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) увеличить поставки на мировой рынок, чтобы обеспечить снижение цен на нефть.
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Пресс-служба каталонской «Барселоны» опубликовала результаты голосования болельщиков по выбору лучшего гола в истории клуба.
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Обновлено в 11:20
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Генпрокуратура Украины возбудила дело против окружения Порошенко

Генпрокуратура Украины завершила расследование в отношении беглого олигарха Сергея Курченко.
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Общество

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Родственники и друзья главы корпорации "Ростех" Сергея Чемезова владеют соседними виллами в испанском закрытом поселке С'Агаро на побережье Средиземного моря.
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У ТЦ «Москва» задержаны 27 человек, совершавших намаз

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Армия и оружие

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Министерство обороны РФ выделит почти 2,8 млрд рублей на модернизацию самолетов Су-25. Об этом в четверг, 28 марта, пишет РИА Новости.
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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