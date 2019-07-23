Футбол
Гризманн считает свой дебют за «Барселону» смазаннымНева Спорт 10:35
Новичок "Барселоны" нападающий Антуан Гризманн рассказал о дебюте в составе каталонской команды в товарищеском матче с "Челси" (1:2). Француз отметил, что его дебют оказался смазанным из-за поражения, но лучшие матчи еще впереди.
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Глава украинского государства Владимир Зеленский не пробудет в должности президента более двух лет, убежден лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
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ПСВ на последних минутах вырвал победу у «Базеля» в квалификации ЛЧ
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Новый iPhone 11 не получит разъём USB Type-C
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Депутат Верховной рады Надежда Савченко прокомментировала провальные итоги внеочередных выборов в украинский парламент.
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Экономика
Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию
Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
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Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню
Жительница Санкт-Петербурга, которая забеременела в 37 лет, стала мамой четверых детей.
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МОК лишил Артура Таймазова золота ОИ-2012 из-за допинга
Обновлено в 14:13
Происшествия
Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина
В Екатеринбурге 10 июля были задержаны два человека, которые положили муляж бомбы на пути следования кортежа президента России Владимира Путина, посетившего город накануне.
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Кино
Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби разыграли телеведущего
Во время записи в кадре внезапно появилась Марго Робби и на вопрос ведущего, может ли он чем-то помочь, невозмутимо ответила, что просто прогуливается, после чего скрылась.
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Футбол
«Ньюкасл» побил собственный трансферный рекорд
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Суд в Киеве оставил в силе запрет на переименование канонической УПЦ
Шестой апелляционный административный суд Киева отказался удовлетворить апелляцию министерства культуры по делу о переименовании канонической Украинской православной церкви, сообщил 23 июля синодальный юридический отдел УПЦ В декабре 2018 года на Украине вступил в силу закон, который может лишить каноническую УПЦ ее названия.
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Музыка
Группа Queen выпустит три новых клипа
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Кино
Тайка Вайтити поделился первым трейлером к «Кролику Джоджо»
Стоило кинофестивалю в Торотно объявить программу и анонсировать премьеру новой ленты новозеландца Тайки Вайтити «Кролик Джоджо», как режиссёр тут же поделился в своём Instagram трейлером и постером грядущего фильма.
Обновлено в 12:14
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В Москву придет сильное похолодание
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Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
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Аксёнов пообещал украинскому «Ощадбанку» «дырку от бублика»
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов пообещал отдать в качестве компенсаций "Ощадбанку" за крымские активы "дырку от бублика" вместо заявленного Киевским апелляционным судом 1 млрд долларов.
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Политика
Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей
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Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
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Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
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