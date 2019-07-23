Футбол

Гризманн считает свой дебют за «Барселону» смазаннымНева Спорт 10:35

Новичок "Барселоны" нападающий Антуан Гризманн рассказал о дебюте в составе каталонской команды в товарищеском матче с "Челси" (1:2). Француз отметил, что его дебют оказался смазанным из-за поражения, но лучшие матчи еще впереди.
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Гризманн: «Первый матч за „Барселону“ был особенным, но он получился смазанным»

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Гризманн считает свой дебют за «Барселону» смазанным

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Антуан Гризманн
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