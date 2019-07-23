Новичок "Барселоны" нападающий Антуан Гризманн рассказал о дебюте в составе каталонской команды в товарищеском матче с "Челси" (1:2). Француз отметил, что его дебют оказался смазанным из-за поражения, но лучшие матчи еще впереди.

Политика Лавров рассказал о попытках США «оторвать» Грузию от России Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о попытке западных стран, во главе которых стоит США, отделить Грузию от России.

Политика МИД РФ опубликовал концепцию безопасности в Персидском заливе На фоне растущей военно-политической напряженности в Персидском заливе МИД России опубликовал собственную концепцию коллективной безопасности для региона.

Политика Жириновский предсказал вхождение Украины в состав России Глава украинского государства Владимир Зеленский не пробудет в должности президента более двух лет, убежден лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Единоборства Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Футбол ПСВ на последних минутах вырвал победу у «Базеля» в квалификации ЛЧ Нидерландский ПСВ на своем поле вырвал победу у швейцарского «Базеля» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Армия и оружие Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.

Происшествия МЧС: ребенок погиб при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае Два ребенка погибли, двое находятся в реанимации в результате пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Космос Ученые предложили поискать следы внеземной жизни на Луне Credit: Breakthrough Initiatives/Zac Manchester Сегодня учеными предложено несколько путей для непосредственного изучения и анализа объектов, которые зарождаются за пределами Солнечной системы.

Политика Савченко отреагировала на проигрыш на выборах в Раду Депутат Верховной рады Надежда Савченко прокомментировала провальные итоги внеочередных выборов в украинский парламент.

Экономика Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.

Здоровье Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню Жительница Санкт-Петербурга, которая забеременела в 37 лет, стала мамой четверых детей.

Происшествия Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина В Екатеринбурге 10 июля были задержаны два человека, которые положили муляж бомбы на пути следования кортежа президента России Владимира Путина, посетившего город накануне.

Кино Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби разыграли телеведущего Во время записи в кадре внезапно появилась Марго Робби и на вопрос ведущего, может ли он чем-то помочь, невозмутимо ответила, что просто прогуливается, после чего скрылась.

Футбол «Ньюкасл» побил собственный трансферный рекорд Предыдущий рекорд был поставлен в августе 2005 года, когда Ньюкасл приобрел у Реала Майкла Оуэна за 25 миллионов евро.

Политика Суд в Киеве оставил в силе запрет на переименование канонической УПЦ Шестой апелляционный административный суд Киева отказался удовлетворить апелляцию министерства культуры по делу о переименовании канонической Украинской православной церкви, сообщил 23 июля синодальный юридический отдел УПЦ В декабре 2018 года на Украине вступил в силу закон, который может лишить каноническую УПЦ ее названия.

Музыка Группа Queen выпустит три новых клипа Группа Queen собирается выпустить три новый клипа. Об этом коллектив рассказал на своей странице в фейсбуке.

Кино Тайка Вайтити поделился первым трейлером к «Кролику Джоджо» Стоило кинофестивалю в Торотно объявить программу и анонсировать премьеру новой ленты новозеландца Тайки Вайтити «Кролик Джоджо», как режиссёр тут же поделился в своём Instagram трейлером и постером грядущего фильма.

Экономика Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.

Политика Аксёнов пообещал украинскому «Ощадбанку» «дырку от бублика» Глава Республики Крым Сергей Аксёнов пообещал отдать в качестве компенсаций "Ощадбанку" за крымские активы "дырку от бублика" вместо заявленного Киевским апелляционным судом 1 млрд долларов.

Политика Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей Уточняется, что допрос состоится 26 июля. Отмечается, что повестка в суд вручена по делу о земельных махинациях.

Шоу-бизнес Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.