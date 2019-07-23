Футбол

Гризманн считает свой дебют за «Барселону» смазаннымНева Спорт 10:35

Новичок "Барселоны" нападающий Антуан Гризманн рассказал о дебюте в составе каталонской команды в товарищеском матче с "Челси" (1:2). Француз отметил, что его дебют оказался смазанным из-за поражения, но лучшие матчи еще впереди.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Гризманн: «Первый матч за „Барселону“ был особенным, но он получился смазанным»

Sport24.ru12:12

Гризманн поделился эмоциями перед дебютным матчем за «Барселону»

ProstoProSportвчера в 06:05

Вальверде оценил игру Гризманна в матче с «Челси»

Евро-футбол.ру11:56

Гризманн: дебют в «Барселоне» получился смазанным из-за поражения

Чемпионат10:15

Гризманн назвал смазанным свой дебют в составе «Барселоны» в товарищеском матче с «Челси»

Спорт-Экспресс10:01

Гризманн считает свой дебют за «Барселону» смазанным

Нева Спорт10:35

Антуан Гризманн: Завтра я проведу первые минуты в форме «Барселоны»

Советский спортвчера в 05:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 13:07, Вашингтон
Происшествия

На Кубани посадившего сына на цепь могут лишить родительских прав

Прокуратура Краснодарского края проводит проверку для решения вопроса о лишении родительских прав отца, посадившего на цепь десятилетнего сына.
Обновлено в 11:47
Происшествия

Матчи ФНЛ начнутся с минуты молчания

Футбольная Национальная Лига выражает соболезнования родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.
Обновлено в 10:50
Энергетика

МВФ повысил прогноз цен на нефть на 2019 и 2020 годы

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз мировых цен на нефть на 2019 и 2020 годы - на 6,4 и 4,9 доллара - до 65,52 и 63,88 доллара за баррель соответственно, следует из июльского доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook (WEO).
Обновлено в 09:04
Политика

Жириновский предсказал вхождение Украины в состав России

Глава украинского государства Владимир Зеленский не пробудет в должности президента более двух лет, убежден лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Обновлено в 00:24
Армия и оружие

Парад в честь Дня ВМФ репетируют в Севастополе

Interfax-Russia.ru - Летчики и моряки провели первую в нынешнем году тренировку парада в Севастопополе в честь Дня Военно-морского флота России, сообщила пресс-служба Черноморского флота РФ в понедельник.
Обновлено вчера в 07:43
Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя

1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено в 12:16
Футбол

Игрок сборной Уругвая не перейдет в московский «Спартак»

Гастон Перейро, который, по информации СМИ, должен был этим летом оказаться в стане московского "Спартака", не перейдет к красно-белым, передает Sport24.
Обновлено в 10:36
Футбол

«Ростов» не комментирует действия силовиков после матча со «Спартаком»

Футбольный клуб «Ростов» сделал заявление после драки с участием болельщиков «Спартака».
Обновлено в 06:12
Армия и оружие

Первый этап поставок С-400 Турции завершится до конца недели

Обновлено в 07:51
Общество

Самый короткий тест на IQ появился в Сети

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик составил самый короткий тест на IQ, состоящий из всего трех вопросов, пишет RNS.
Обновлено вчера в 18:47
Политика

Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено в 08:53
Политика

Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании

Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.
Обновлено в 08:54
Здоровье

Петербурженка, забеременевшая в 37 лет, родила четверых

Жительница Санкт-Петербурга, забеременев в 37 лет, во вторник родила четверых детей, сообщает Перинатальный центр Санкт-Петербургского педиатрического университета.
Обновлено в 12:44
Политика

Сенат США утвердил Марка Эспера на пост главы Пентагона

Сенат Конгресса США на заседании 23 июля окончательно утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост министра обороны.
Обновлено в 12:34
Политика

Государственное бюро расследований вызвало Кличко на допрос

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало мэра Киева Виталия Кличко на допрос.
Обновлено в 13:03
Армия и оружие

Военному атташе Южной Кореи вручили ноту из-за воздушного хулиганства

Военному атташе Республики Корея вручили ноту из-за неправомерных и опасных действий экипажей южнокорейских самолетов, заявил командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Обновлено в 11:46
Экономика

Медведев оценил темпы расходов на нацпроекты

Расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов оцениваются в 4,9 триллиона рублей.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Вертолет с россиянами разбился в Италии

Российское посольство подтвердило в Facebook, что на борту вертолета находились россияне.
Обновлено в 11:39
Спорт

Российские саблистки завоевали золото на чемпионате мира по фехтованию

Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров в стихотворной форме публично унизил Ксению Собчак

Накануне, 22 июля, Собчак опубликовала в соцсети видео с пресс-конференции, где Шнуров, отвечая на вопрос о "самом интересном сопернике в стихотворных батлах", сказал: "Богомолов, который писал за Собчак".
Обновлено в 10:14
Происшествия

Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие

Генерал Минобороны вынудил спецназовца отказаться от слов про стрельбу по протестующим

Из записи следует, что генерал Мисковец вынудил Епифанцева отказаться от ранее сделанных им заявлений в СМИ о проведенном специалистами Минобороны в воинской части опросе.
Обновлено в 10:06
Космос

Тест RT об экзопланетах

23 июля 2015 года NASA объявило об открытии новой экзопланеты Kepler-452b.
Обновлено в 12:22
Политика

Константин Боровой попросил политического убежища в США

Экс-председатель Партии экономической свободы, бывший депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США «из-за непрекращающейся слежки в России».
Обновлено в 12:36
Футбол

МЮ договорился с «Лацио» по трансферу Милинковича-Савича

Клубы договорились между собой по сумме трансфера. Манкунианцы заплатят за футболиста 75 миллионов евро плюс бонусы.
Обновлено в 11:44
Культура

Минкультуры объявило конкурс концепций развития музея МХАТ

Очный этап конкурса состоится 6 сентября в Минкультуры. Музей МХАТ был создан в 1923 году в честь 25-летия со дня основания театра.
Обновлено в 06:50
Энергетика

Цены на газ для населения Украины в августе снизятся на 5%

В августе цена на газ для населения на Украине снизится на 5,5% по сравнению с июлем.
Обновлено в 09:38
Происшествия

В Екатеринбурге задержали положивших муляж бомбы на пути кортежа Путина

В Екатеринбурге силовики задержали двоих мужчин, заложивших на пути кортежа президента России Владимира Путина, побывавшего в городе 9 июля, муляж самодельного взрывного устройства (СВУ), об этом РБК сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 12:50
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к татуировкам

У большинства россиян никогда не было татуировок, при этом они не планируют делать их себе в ближайшие пару лет, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:19
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» вернулся в Осло из-за технических проблем

Обновлено в 09:23
ещё по теме
Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное