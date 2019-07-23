Футбол
Гризманн считает свой дебют за «Барселону» смазаннымНева Спорт вчера в 10:35
Новичок "Барселоны" нападающий Антуан Гризманн рассказал о дебюте в составе каталонской команды в товарищеском матче с "Челси" (1:2). Француз отметил, что его дебют оказался смазанным из-за поражения, но лучшие матчи еще впереди.
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Гризманн назвал смазанным свой дебют в составе «Барселоны» в товарищеском матче с «Челси»
Спорт-Экспрессвчера в 10:01
Гризманн: «Первый матч за „Барселону“ был особенным, но он получился смазанным»
Sport24.ruвчера в 12:12
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