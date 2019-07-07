Футбол
Гризманн сам выкупит свой контракт у «Атлетико»Советский спорт 13:00
Форвард Атлетико Антуан Гризманн уведомил клуб, что намерен заплатить сумму отступных, прописанных в своем контракте. По информации El Mundo Deportivo, таким образом 28-летний француз намерен избежать возвращения к тренировкам с командой.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:24, Вашингтон
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