Футбол

Гризманн разочарован отношением к нему со стороны «Атлетико»Нева Спорт 05:42

Новичок «Барселоны» Антуан Гризманн разочаровался в «Атлетико». Об этом сообщил адвокат «Барселоны» Севан Карян. По его словам, Гризманн недоволен отношением к себе — по мнению футболиста, мадридский клуб действует недобросовестно и публично говорят не то, что сообщали ему при личном общении.
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