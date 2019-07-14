Футбол
Гризманн разочарован отношением к нему со стороны «Атлетико»Нева Спорт 05:42
Новичок «Барселоны» Антуан Гризманн разочаровался в «Атлетико». Об этом сообщил адвокат «Барселоны» Севан Карян. По его словам, Гризманн недоволен отношением к себе — по мнению футболиста, мадридский клуб действует недобросовестно и публично говорят не то, что сообщали ему при личном общении.
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Представитель Гризманна прокомментировал намерение «Атлетико» судиться с «Барселоной»
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Президент «Атлетико» о трансфере Гризманна в «Барселону»: разочарован его отношением
RT на русскомвчера в 04:18
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