Футбол

Футболист Гризманн сравнил Месси с баскетболистом ДжеймсомRT на русском 01:51

Нападающий каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн, который недавно перешёл из мадридского «Атлетико», поделился мнением о лидере сине-гранатовых Лионеле Месси.
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Гризманн: Месси — лицо футбола, номер один, как Леброн Джеймс в баскетболе

Чемпионат00:49

Гризманн сравнил Месси с Леброном Джеймсом

ProstoProSport01:50

Гризманн рассказал о величии Месси

Газета.Ru01:37

Футболист Гризманн сравнил Месси с баскетболистом Джеймсом

RT на русском01:51

Антуан Гризманн: «Месси — лицо футбола. Он как Леброн Джеймс в баскетболе»

Sportbox.RU01:16

Антуан Гризманн: «Месси — лицо футбола. Он как Леброн Джеймс в баскетболе»

Матч ТВ01:16

Гризманн назвал Месси лицом футбола

Спорт-Экспресс00:23
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Политика

Пять лет крушению малайзийского «Боинга» в Донбассе

Обновлено в 01:00
Спорт

Российские синхронистки завоевали «золото» на чемпионате мира

В корейском городе Кванджу проходит чемпионат мира по водным видам спорта, который завершится 28 июля.
Обновлено в 01:28
Общество

Екатеринбурженка отсудила ₽20 млн за автомобиль Tesla

Обновлено в 00:47
Хоккей

Кэррик подписал 2-летний контракт с «Нью-Джерси» на 3 млн долларов

Зарплата 25-летнего хоккеиста составит 1,5 миллиона долларов в год. В прошлом сезоне Кэррик перешел в «Дэвилс» по ходу сезона из «Далласа».
Обновлено вчера в 16:40
Политика

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США

Парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала секретный доклад, в котором были указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:30
Гаджеты

Apple может вернуться к использованию легендарного радужного логотипа

Либо же Apple может выпустить какие-то лимитированные версии с таким логотипом. Конечно, если эти слухи вообще правдивы.
Обновлено вчера в 12:12
Музыка

София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта

На фестивале «Славянский базар» София Ротару выглядела бодрой и с удовольствием пела для многочисленной публики.
Обновлено вчера в 12:00
Политика

Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Музыка

Ткаченко и Кучеренко сыграли концерт на воздушном шаре

Новый альбом будет называться «Дети портвейна», а одноимённую песню музыканты, кстати, тоже сыграли в импровизированном воздушном концерте.
Обновлено в 01:30
Политика

Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии

Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено вчера в 14:40
Политика

Иранские военные отбуксировали поврежденный иностранный танкер

Судно Вооруженных сил Ирана отбуксировало в территориальные воды республики неисправный иностранный танкер, сообщили в МИД ближневосточной страны.
Обновлено вчера в 15:51
Политика

Лавров оценил перспективы отношений РФ и США

В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 18:42
Политика

В США заявили об изучении возможных мер против Турции из-за С-400

Обновлено вчера в 15:13
Авто

Показано первое фото УАЗ «Патриот» с АКП

Ожидается, что в ближайшее время состоится премьера УАЗ «Патриот» с автоматической трансмиссией.
Обновлено вчера в 01:55
Футбол

Журналист: «Спартак» интересуется футболистом сборной Уругвая Перейро

Московский «Спартак» хочет приобрести полузащитника сборной Уругвая по футболу и голландского ПСВ Гастона Перейро.
Обновлено в 01:19
Интернет

Amazon оценила полный доступ к истории браузера в 10 долларов

Компания Amazon анонсировала акцию для клиентов из США, предложив им 10-долларовую скидку на дни ежегодной распродажи Prime Day.
Обновлено вчера в 13:04
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату

Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения Министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту, рассказал министр обороны Сергей Шойгу газете вооруженных сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:44
Гаджеты

В Сети опубликовано фото специальной версии Gold Redmi K20 Pro

В Сети опубликовано фото специальной версии смартфона Gold Redmi K20 Pro.
Обновлено в 01:36
Происшествия

В Росгвардии объяснили, почему бойцы не представляются

Сотрудники Росгвардии не обязаны представляться, когда обращаются к гражданам.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия

В ДТП под Геленджиком погибли четыре человека, в том числе два ребенка

Погибли четыре человека, в том числе два ребенка — девочки, передает ТАСС. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
Обновлено в 00:30
Политика

Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

Обновлено вчера в 12:56
Происшествия

В Якутии задержали журналистов, снимавших сюжет о плохих дорогах

Полиция задержала сотрудников телеканала "Якутия 24" по заявлению мэра города Вилюйск из-за съемки в администрации города без соответствующего разрешения, после дачи объяснений их отпустили, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 08:38
Религия

В Екатеринбурге более 60 тысяч человек прошли Царским крестным ходом

В ночь на 17 июля в Екатеринбурге прошёл Царский крестный ход от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы.
Обновлено вчера в 22:35
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший арбуз

Эксперты Роскачества разработали рекомендации по выбору арбузов. Первое - по ягоде надо постучать.
Обновлено в 01:00
Экономика

Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производства

По данным Росстата, в обрабатывающих производствах в июне зафиксирован рост на 3,4% после снижения на 1% в мае (за январь – июнь рост на 1,9%).
Обновлено вчера в 11:56
Общество

Жители России в ночь на 17 июля увидят лунное затмение

Обновлено вчера в 01:34
Финансы

Эксперт назвал самый плохой день для рубля

"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Пять человек пострадали и один погиб в ДТП на Алтае

В аварии пострадали пять человек и один погиб, сообщили журналистам в ГУ МВД по региону.
Обновлено в 01:23
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
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Леброн Джеймс
Американский баскетболист
Американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого и тяжёлого форварда. Выступает за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс».
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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