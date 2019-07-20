Футбол

Гризманн расплакался после перехода в «Барселону»Советский спорт вчера в 15:59

Нападающий Антуан Гризманн признался, что переход в Барселону из Атлетико стал для него очень эмоциональным. После официального объявления о подписании контракта с Барселоной я позвонил отцу и расплакался от счастья.
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Гризманн: «Плакал от счастья, когда состоялся мой переход в „Барселону“»

Sport24.ruвчера в 15:39

Гризманн рассказал, как его приняли футболисты «Барселоны»

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Гризманн расплакался после перехода в «Барселону»

Советский спортвчера в 15:59

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Спорт-Экспрессвчера в 15:53

Антуан Гризманн: «Я расплакался от счастья, когда состоялся мой переход в „Барселону“»

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Антуан Гризманн: «Когда стал игроком „Барселоны“, позвонил отцу и рыдал в телефон от радости»

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Гризманн: «После перехода в „Барселону“ я позвонил отцу и заплакал»

ProstoProSportвчера в 14:41
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Число пропавших из-за паводков в Иркутской области выросло до восьми

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Приз «За высокое служение искусству» получил на кинофестивале «Хрустальный ИсточникЪ» в городе Ессентуки (Ставропольский край) французский актер Пьер Ришар, сообщили 20 июля в пресс-службе фестиваля.
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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