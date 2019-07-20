Футбол
Гризманн расплакался после перехода в «Барселону»Советский спорт вчера в 15:59
Нападающий Антуан Гризманн признался, что переход в Барселону из Атлетико стал для него очень эмоциональным. После официального объявления о подписании контракта с Барселоной я позвонил отцу и расплакался от счастья.
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Путешествия
В России увлеклись новым видом туризма
В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Гостей московского клуба избила охрана из-за плаката с акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму
На входе во время досмотра охрана нашла у них сложенный плакат с лозунгом «Мы в бешенстве» с митинга в поддержку независимых кандидатов.
Обновлено в 06:00
Политика
Парубий приехал голосовать на выборах без паспорта
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий забыл взять паспорт для участия в голосовании на досрочных выборах в украинский парламент.
Обновлено в 06:21
Кино
«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов
Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Снайпер устроил стрельбу по деревьям с балкона на Васильевском острове
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с заявлением в полицию обратился молодой человек, который рассказал, что в одной из квартир на Шкиперском протоке мужчина несколько раз выстрелил по деревьям.
Обновлено в 06:15
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Наука
Женщины с диабетом на 47% чаще заболевают сердечной недостаточностью
В ходе исследования ученые из США выяснили, что страдающие от диабета женщины значительно чаще сталкиваются со смертельно опасной сердечной недостаточностью, если сравнивать с мужчинами.
Обновлено 19 июля в 07:30
Футбол
Росгвардия разъяснила ситуацию с фанатами «Спартака» в Ростове
Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российкой Федерации (Росгвардия) по Ростовской области прокомментировало инцидент, произошедший после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОНа.
Обновлено в 05:57
Политика
Зеленский намерен снять неприкосновенность с депутатов Рады
Одним из первых законопроектов, который предстоит рассмотреть новому составу Верховной рады, будет документ о снятии депутатской неприкосновенности.
Обновлено в 06:12
Политика
Пушков ответил на обвинения в причастности России к захвату танкера
Российский сенатор Алексей Пушков охарактеризовал британские СМИ и ответил на все обвинения в адрес российской стороны по поводу причастности к задержанию Ираном танкера Британии Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено в 04:49
Спорт
Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года
Обновлено в 06:25
Политика
МВД Украины получило более 200 сообщений о нарушениях на выборах
В украинскую полицию поступило 218 заявлений и сообщений о нарушениях в ходе досрочных выборов в Верховную раду Украины.
Обновлено в 04:30
Общество
В Петербурге для репетиции военно-морского парада разведут мосты
Напомним, Главный военно-морской парад состоится в Петербурге 28 июля.
Обновлено 18 июля в 15:39
Происшествия
Число пропавших из-за паводков в Иркутской области выросло до восьми
Число пропавших без вести в результате паводка в Иркутской области выросло до восьми человек.
Обновлено вчера в 22:07
Теннис
Теннисист Кафельников попал в зал славы
Обновлено в 04:39
Происшествия
Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки
Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки.
Обновлено в 03:42
Энергетика
Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»
Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено 19 июля в 06:58
Армия и оружие
В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал фото 10-летней дочери с сигаретой
Николай II с дочерью курили сигарету в длинном мундштуке.
Обновлено 19 июля в 12:00
Футбол
Стали известны точные даты выхода Мамаева и Кокорина на свободу
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия
В Подмосковье мужчина обстрелял соседей из травматики
Обновлено в 04:18
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».
Обновлено вчера в 23:26
Кино
Пьер Ришар получил приз на кинофестивале в Ессентуках
Приз «За высокое служение искусству» получил на кинофестивале «Хрустальный ИсточникЪ» в городе Ессентуки (Ставропольский край) французский актер Пьер Ришар, сообщили 20 июля в пресс-службе фестиваля.
Обновлено вчера в 15:24
Политика
В НАТО потребовали от Ирана освободить танкер Британии
В НАТО дали комментарий в связи с задержанием Ираном танкера Британии Stena Impero, которое произошло в районе Ормузского пролива.
Обновлено вчера в 19:35
Авто
Тюнинг-ателье Ferrada доработало Mercedes-AMG E63 S
Главные изменения в Mercedes-AMG E63 S 2019 года выпуска произошли благодаря специалистам Ferrada в подкапотном пространстве машины.
Обновлено в 00:08
Шоу-бизнес
«Женщина, полегче»: Вера Брежнева в купальнике отбросила стеснение
«Стеснение пропало, градус повышен», — процитировала Вера Брежнева песню Филиппа Киркорова и разделась до бикини.
Обновлено вчера в 14:15
Политика
Кастрюлю вместо сейфа использовали на выборах в Верховную раду Украины
В Кировоградской области Украины на одном из избирательных участков, где сегодня проходит голосование на выборах в Верховную раду, не оказалось сейфа для бюллетеней.
Обновлено в 04:38
Политика
Путин поздравил Асада с 75-летием дипотношений
Обновлено в 04:40
Общество
British Airways и Lufthansa приостановили полёты в Каир
«Поскольку безопасность является для Lufthansa наивысшим приоритетом, авиакомпания сегодня временно приостановила полёты в Каир, пока проводится оценка ситуации», — сказал представитель компании.
Обновлено вчера в 17:15