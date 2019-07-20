Нападающий Антуан Гризманн признался, что переход в Барселону из Атлетико стал для него очень эмоциональным. После официального объявления о подписании контракта с Барселоной я позвонил отцу и расплакался от счастья.

Гризманн расплакался после перехода в «Барселону»

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