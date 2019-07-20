Футбол
Гризманн расплакался после перехода в «Барселону»Советский спорт вчера в 15:59
Нападающий Антуан Гризманн признался, что переход в Барселону из Атлетико стал для него очень эмоциональным. После официального объявления о подписании контракта с Барселоной я позвонил отцу и расплакался от счастья.
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Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32
Путешествия
В России увлеклись новым видом туризма
В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Из-за пожара в доме престарелых в Брянской области погиб человек
Из-за пожара в доме-интернате для инвалидов и престарелых в Брянской области погиб мужчина 1949 года рождения.
Обновлено в 02:25
Футбол
«МЮ» ведет переговоры с «Лиллем» о трансфере Николя Пепе
«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим Николя Пепе. Сейчас «МЮ» ведет переговоры с «Лиллем» о трансфере 24-летнего футболиста.
Обновлено в 04:32
Политика
На Украине начались досрочные парламентские выборы
На Украине начались досрочные выборы в Верховную раду.
Обновлено в 01:01
Общество
Зампреда правительства Сахалина уволили из-за драки в кафе
Заместитель председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный отправлен в отставку, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе главы региона.
Обновлено в 04:16
Религия
Православные отмечают праздник в честь Казанской иконы Божией Матери
Традиционно 21 июля православные верующие отмечают праздник в честь Казанской иконы Божией Матери.
Обновлено в 01:00
Футбол
Защитник «Крыльев Советов»: «Арсенал» ничем не удивил
После поражения от тульской команды Максим Карпов подвел итоги матча. Во втором туре РПЛ "Крылья Советов" уступили "Арсеналу" со счетом 2:3.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие
Появилось видео обстрела Первомайска военными Украины
Обновлено в 00:09
Здоровье
Врачи рассказали об опасностях крыжовника
Медицинские специалисты рассказали, в каких случаях употребление крыжовника в пищу может вызвать ряд серьезных проблем со здоровьем.
Обновлено вчера в 17:08
Общество
В Иркутской области рассказали о состоянии пострадавших от паводка
Семь человек по-прежнему находятся в больницах после наводнения в Иркутской области, их состояние оценивается как стабильное.
Обновлено в 00:41
Единоборства
Дерек Чисора нокаутировал Шпильку
Обновлено в 01:33
Кино
Студия Marvel рассказала о своих планах
Представители студии утверждают, что фильм будет первым страшным фильмом киновселенной. Его выход назначен на май 2021 год.
Обновлено в 01:04
Транспорт
Более 50 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В столичных аэропортах задержано и отменено свыше 50 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено 19 июля в 16:07
Политика
Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера.
Обновлено вчера в 22:46
Космос
50 лет назад состоялась высадка на Луну
Модуль с двумя членами экипажа пробыл на Луне около 21 часа, совершил взлёт и стыковку с кораблём на орбите, после чего был взят курс на Землю.
Обновлено в 03:20
Кино
«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов
Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки
Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки.
Обновлено в 03:42
Авто
Volkswagen Tayron установил абсолютный рекорд продаж
Новый среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron в июне текущего года установил абсолютный рекорд по продажам.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
Автомобиль провалился в промоину на федеральной трассе в Приамурье
Два человека получили серьезные травмы в результате необычного ДТП в Амурской области — легковой автомобиль провалился в яму на федеральной трассе Р-27 "Амур", сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 04:03
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Космос
NASA отправит корабль Orion в испытательный полет вокруг Луны
Тяжелая ракета Space Launch System (SLS) вместе с новым кораблем Orion отправится в испытательный полет вокруг Луны.
Обновлено вчера в 17:52
Политика
Путин поздравил Асада с 75-летием дипотношений
Обновлено в 04:40
Общество
Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации
Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено вчера в 05:51
Происшествия
В Петербурге в метро мужчина напал с ножом на двух глухонемых людей
Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии Мужчина ранил двух глухонемых людей в вагоне метро в Санкт-Петербурге, после того как они не ответили на его вопрос.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
В проливе Босфор в Стамбуле загорелась яхта
В субботу, 19 июля, на яхте в проливе Босфор в Стамбуле начался пожар.
Обновлено вчера в 14:22
Наука
Названа главная причина ранней смерти женщин с диабетом
По словам специалистов, диабет оказался связан не только с высоким риском сердечной недостаточности у женщин, но и с преждевременной смертью.
Обновлено в 02:39