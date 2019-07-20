Футбол

Гризманн расплакался после перехода в «Барселону»Советский спорт вчера в 15:59

Нападающий Антуан Гризманн признался, что переход в Барселону из Атлетико стал для него очень эмоциональным. После официального объявления о подписании контракта с Барселоной я позвонил отцу и расплакался от счастья.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Гризманн: «Плакал от счастья, когда состоялся мой переход в „Барселону“»

Sport24.ruвчера в 15:39

Гризманн: «После перехода в „Барселону“ я позвонил отцу и заплакал»

ProstoProSportвчера в 14:41

Гризманн расплакался после перехода в «Барселону»

Советский спортвчера в 15:59

Гризманн плакал от счастья, когда стал игроком «Барселоны»

Спорт-Экспрессвчера в 15:53

Гризманн рассказал, как его приняли футболисты «Барселоны»

Чемпионатвчера в 16:34

Антуан Гризманн: «Когда стал игроком „Барселоны“, позвонил отцу и рыдал в телефон от радости»

Sports.ruвчера в 16:32

Антуан Гризманн: «Я расплакался от счастья, когда состоялся мой переход в „Барселону“»

Матч ТВвчера в 16:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 04:56, Вашингтон
Футбол

В РФС отреагировали на столкновение между фанатами «Спартака» и ОМОН

Обновлено в 02:46
Футбол

Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32
Путешествия

В России увлеклись новым видом туризма

В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки.
Обновлено в 00:51
Происшествия

Из-за пожара в доме престарелых в Брянской области погиб человек

Из-за пожара в доме-интернате для инвалидов и престарелых в Брянской области погиб мужчина 1949 года рождения.
Обновлено в 02:25
Футбол

«МЮ» ведет переговоры с «Лиллем» о трансфере Николя Пепе

«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим Николя Пепе. Сейчас «МЮ» ведет переговоры с «Лиллем» о трансфере 24-летнего футболиста.
Обновлено в 04:32
Политика

На Украине начались досрочные парламентские выборы

На Украине начались досрочные выборы в Верховную раду.
Обновлено в 01:01
Общество

Зампреда правительства Сахалина уволили из-за драки в кафе

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный отправлен в отставку, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе главы региона.
Обновлено в 04:16
Религия

Православные отмечают праздник в честь Казанской иконы Божией Матери

Традиционно 21 июля православные верующие отмечают праздник в честь Казанской иконы Божией Матери.
Обновлено в 01:00
Футбол

Защитник «Крыльев Советов»: «Арсенал» ничем не удивил

После поражения от тульской команды Максим Карпов подвел итоги матча. Во втором туре РПЛ "Крылья Советов" уступили "Арсеналу" со счетом 2:3.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие

Появилось видео обстрела Первомайска военными Украины

Обновлено в 00:09
Здоровье

Врачи рассказали об опасностях крыжовника

Медицинские специалисты рассказали, в каких случаях употребление крыжовника в пищу может вызвать ряд серьезных проблем со здоровьем.
Обновлено вчера в 17:08
Общество

В Иркутской области рассказали о состоянии пострадавших от паводка

Семь человек по-прежнему находятся в больницах после наводнения в Иркутской области, их состояние оценивается как стабильное.
Обновлено в 00:41
Единоборства

Дерек Чисора нокаутировал Шпильку

Обновлено в 01:33
Кино

Студия Marvel рассказала о своих планах

Представители студии утверждают, что фильм будет первым страшным фильмом киновселенной. Его выход назначен на май 2021 год.
Обновлено в 01:04
Транспорт

Более 50 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В столичных аэропортах задержано и отменено свыше 50 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено 19 июля в 16:07
Политика

Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера

Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера.
Обновлено вчера в 22:46
Космос

50 лет назад состоялась высадка на Луну

Модуль с двумя членами экипажа пробыл на Луне около 21 часа, совершил взлёт и стыковку с кораблём на орбите, после чего был взят курс на Землю.
Обновлено в 03:20
Кино

«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов

Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено вчера в 09:15
Происшествия

Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки

Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки.
Обновлено в 03:42
Авто

Volkswagen Tayron установил абсолютный рекорд продаж

Новый среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron в июне текущего года установил абсолютный рекорд по продажам.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия

Автомобиль провалился в промоину на федеральной трассе в Приамурье

Два человека получили серьезные травмы в результате необычного ДТП в Амурской области — легковой автомобиль провалился в яму на федеральной трассе Р-27 "Амур", сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 04:03
Единоборства

Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC

Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Космос

NASA отправит корабль Orion в испытательный полет вокруг Луны

Тяжелая ракета Space Launch System (SLS) вместе с новым кораблем Orion отправится в испытательный полет вокруг Луны.
Обновлено вчера в 17:52
Политика

Путин поздравил Асада с 75-летием дипотношений

Обновлено в 04:40
Общество

Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации

Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия

Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова

Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено вчера в 05:51
Происшествия

В Петербурге в метро мужчина напал с ножом на двух глухонемых людей

Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии Мужчина ранил двух глухонемых людей в вагоне метро в Санкт-Петербурге, после того как они не ответили на его вопрос.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия

В проливе Босфор в Стамбуле загорелась яхта

В субботу, 19 июля, на яхте в проливе Босфор в Стамбуле начался пожар.
Обновлено вчера в 14:22
Наука

Названа главная причина ранней смерти женщин с диабетом

По словам специалистов, диабет оказался связан не только с высоким риском сердечной недостаточности у женщин, но и с преждевременной смертью.
Обновлено в 02:39
ещё по теме
Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное