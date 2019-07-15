Футбол

Гризманн провел первую тренировку в «Барселоне»Sports.ru 05:31

Нападающий Антуан Гризманн приступил к работе с «Барселоной». Форвард провел первую тренировку вместе к новой командой. Вчера француз был официально представлен в качестве новичка «Барсы» на стадионе «Камп Ноу».
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Гризманн провел первую тренировку в «Барселоне»

Sport24.ru04:56

Гризманн провёл первую тренировку в «Барселоне»

Чемпионат05:30

Гризманн провел первую тренировку в «Барселоне»

Sportbox.RU06:07

Гризманн провел первую тренировку в «Барселоне»

Матч ТВ06:07

Гризманн провел первую тренировку в «Барселоне»

Sports.ru05:31

Гризманн, Нету и де Йонг проводят первую тренировку в «Барселоне»

Спорт-Экспресс06:32

Гризманн провел первую тренировку в «Барселоне» (видео)

Советский спорт05:14
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Технологии

Сбербанк разработал модель прогнозирования выручки компаний

Сбербанк разработал модель прогнозирования выручки компаний, котрая использует машинное обучение на основе транзакционных данных, сообщает пресс-служба банка.
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Сотрудники станции скорой помощи в Орле из-за ухудшения условий труда после оптимизации начали "итальянскую забастовку", отказавшись от переработок и выездов на вызовы неукомплектованными бригадами, областное правительство называет этот шаг "личным моментом" и заявляет, что станция скорой помощи работает без сбоев.
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В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Лукашенко

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Происшествия

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
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Суд арестовал предполагаемого криминального авторитета Шишканова

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Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене

Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
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Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

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Футбол

Голкипер «Монпелье» Лекомт стал игроком «Монако»

Вратарь «Монпелье» Бенжамин Лекомт покинул команду и подписал контракт с «Монако». Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Обновлено в 14:19
Происшествия

Задержанных на встрече криминальных авторитетов в Люберцах арестовали

Обновлено в 11:37
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Юлия Барановская отрицает слухи о тайной свадьбе

Телеведущая Юлия Барановская прокомментировала информацию в ряде СМИ о том, что тайно вышла замуж в Камбодже.
Обновлено в 05:10
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Общество

Поклонская рассказала о разрыве отношений

Ранее стало известно, что Поклонская под влиянием своего нового мужа, который является руководителем рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России Ивана Соловьева, порвала с сектой царебожников.
Обновлено в 09:24
Футбол

Де Йонг взял 21-й номер в «Барселоне»

Де Йонг официально стал игроком «Барсы» 1 июля. Сумма трансфера составила 75 миллионов евро плюс 11 миллионов в виде возможных бонусов.
Обновлено в 14:19
Здоровье

Россельхознадзор выявил сокрытие вспышек бруцеллеза у животных

В Волгоградской области, Краснодарском и Ставропольском краях сотрудники Россельхознадзора выявили многочисленные случаи сокрытия вспышек серьезных заболеваний у животных.
Обновлено вчера в 04:24
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки

Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 11:41
Политика

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года запрет на ввоз в страну товаров из России, говорится на сайте кабмина.
Обновлено в 12:58
Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов

В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
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Происшествия

Число погибших при ЧП на реке в Якутии возросло до семи

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Политика

Политолог оценил заявление генсека НАТО по ДРСМД

Политолог Владимир Брутер назвал информационной войной заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга по ДРСМД.
Обновлено в 04:20
Экономика

Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года

Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
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Стас Пьеха обвинил Первый канал в плохом монтаже его выступления

Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

Нефтяник Дмитрий Мазуров задержан по подозрению в хищении

В минувшую субботу в столичном аэропорту Шереметьево по подозрению в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более 3 миллиардов долларов задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода, основатель и председатель Совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров.
Обновлено вчера в 17:52
Политика

Зеленский обещает наказать виновников ДТП с его кортежем и автобусами

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что сотрудники Управления государственной охраны будут привлечены к ответственности в случае признания их вины в ДТП с детскими автобусами в Запорожской области.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом

Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина полетам на дельтаплане.
Обновлено вчера в 17:10
Политика

Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков

Очередное заседание суда по делу Вышинского проходило через четыре дня после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам.
Обновлено в 10:16
Спорт

Масару помогла Загитовой открыть бутылку для Bottle Cap Challenge

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Экономика

НЛМК за 1 полугодие снизил производство стали на 6%

НЛМК за 1 полугодие 2019 года снизил производство стали на 6% - до 8,2 млн тонн в связи с началом капитальных ремонтов доменного и конверторного производств НЛМК.
Обновлено в 04:06
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Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до Тольятти

Министр экономического развития России Максим Орешкин добрался на Lada Xray до Тольятти и подвел первые итоги длительного тест-драйва автомобиля и российских дорог.
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Учитель и ветеринар отправятся в колонию за производство наркотиков

Обновлено в 08:24
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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