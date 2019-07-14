Футбол
Гризманн прошел медосмотр в «Барселоне»Sports.ru 07:20
Новичок «Барселоны» Антуан Гризманн прошел медицинское обследование. Сегодня французский нападающий будет официально презентован на «Камп Ноу». Презентация начнется в 20:30 по московскому времени.
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Гризманн устроил мини-презентацию в клубном магазине «Барселоны» на «Камп Ноу»
Sport24.ruвчера в 18:47
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:21, Вашингтон
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