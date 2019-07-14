Футбол

Гризманн прошел медосмотр в «Барселоне»Sports.ru 07:20

Новичок «Барселоны» Антуан Гризманн прошел медицинское обследование. Сегодня французский нападающий будет официально презентован на «Камп Ноу». Презентация начнется в 20:30 по московскому времени.
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Гризманн проходит медобследование в «Барселоне»

Евро-футбол.ру05:09

Гризманн прошел медосмотр в «Барселоне»

Sports.ru07:20

Гризманн прошел медобследование в «Барселоне»

Матч ТВ05:24

Гризманн познакомился с игроками «Барселоны»

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Гризманн устроил мини-презентацию в клубном магазине «Барселоны» на «Камп Ноу»

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Гризманн посетил фирменный магазин «Барселоны»

Газета.Ruвчера в 18:35

Гризманн посетил клубный магазин «Барселоны» на «Камп Ноу»

Чемпионатвчера в 17:47
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:21, Вашингтон
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Иран обвинили в нападении на колонну российских военных.
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Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.
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Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

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Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России

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Армия и оружие

Жители Донецка сообщили о начале боя в направлении Песок

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В незаконной акции в центре Москвы участвуют около тысячи человек

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Льюис Хэмилтон выиграл домашний этап «Формулы-1»

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Обновлено в 10:42
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Увеличение числа заражённых ВИЧ в Башкирии связали с дообследованием

Руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский заявил, что рост заражённых вирусом в Башкирии связан с расширением круга обследованных, а не с новыми случаями инфицирования.
Обновлено в 08:13
Теннис

Сегодня Джокович и Федерер сыграют в финале Уимблдона

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Экономика

Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости

Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
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Японские ученые обнаружили неожиданную причину ожирения

Ученые из Японии в ходе исследований сумели обнаружить новую неожиданную причину ожирения.
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Происшествия

В США погиб анархист, напавший на тюрьму для мигрантов

Президент США Дональд Трамп поручил Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) депортировать миллион мигрантов, которые находятся в стране нелегально.
Обновлено в 07:05
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Общество

Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого

Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.
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ЦИК Украины показала лицо Дарта Вейдера

Центральная избирательная комиссия Украины в воскресенье, 14 июля, опубликовала на своем сайте фотографии кандидатов в депутаты Верховной рады, среди которых числится и Дарт Викторович Вейдер.
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Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов

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Футбол

Манчини поддержал Михайловича, заболевшего лейкемией

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини выразил поддержку наставнику «Болоньи» Синише Михайловичу, который сообщил, что болен лейкемией.
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Сборная России вышла в финал волейбольной Лиги Наций

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Huawei уволит сотни сотрудников в США

Точное число сотрудников, подлежащих сокращению, не называется, но работы могут лишиться несколько сотен человек, отмечает газета.
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Автомобиль въехал в группу детей-велосипедистов на Украине

Обновлено в 09:44
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Фотографии лиц миллионов людей попали в нелегальные базы данных

Фотографии лиц миллионов людей попадают в базы данных без их ведома.
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Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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