Футбол

Гризманн прошел медосмотр в «Барселоне»Sports.ru 07:20

Новичок «Барселоны» Антуан Гризманн прошел медицинское обследование. Сегодня французский нападающий будет официально презентован на «Камп Ноу». Презентация начнется в 20:30 по московскому времени.
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Гризманн устроил мини-презентацию в клубном магазине «Барселоны» на «Камп Ноу»

Sport24.ruвчера в 18:47

Гризманн прошел медобследование в «Барселоне»

Матч ТВ05:24

Гризманн проходит медобследование в «Барселоне»

Евро-футбол.ру05:09

Гризманн на медобследовании в «Барселоне». Фото

Спорт-Экспресс04:58

Гризманн прошел медосмотр в «Барселоне»

Sports.ru07:20

Гризманн посетил фирменный магазин «Барселоны»

Газета.Ruвчера в 18:35

Гризманн посетил клубный магазин «Барселоны» на «Камп Ноу»

Чемпионатвчера в 17:47
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 08:17, Вашингтон
Шоу-бизнес

Сергей Безруков поделился ярким фото с дочерью Машей

Обновлено в 04:14
Происшествия

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Политика

Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов

Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Авто

Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ

Обновлено вчера в 14:30
Экономика

В России повысят детские пособия для семей с невысоким доходом

Власти одобрили законопроект, повышающий выплаты на детей для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов.
Обновлено вчера в 05:28
Политика

Мосгоризбирком: много подписей забраковали и у провластных кандидатов

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов утверждает, что окружные избирательные комиссии в ходе проверки подписных листов выявили недопустимое количество брака как у оппозиционных, так и «провластных» кандидатов.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

Обновлено в 07:23
Происшествия

В Индонезии произошло сильное землетрясение

Обновлено в 05:45
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Футбол

Де Лигт может стать игроком «Ювентуса» 15 июля

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт в ближайшее время станет игроком "Ювентуса".
Обновлено в 07:28
Политика

The Times: британская полиция нашла источник утечки писем посла в США

Британская полиция считает, что за утечкой секретных телеграмм посла Великобритании в США Кима Даррака стоит некто, имеющий доступ к архивным файлам Министерства иностранных дел, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:42
Спорт

Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»

На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.
Обновлено в 07:42
Экономика

Власти США оштрафуют Facebook на $5 млрд за утечку данных

Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате штрафа в $5 млрд за утечку конфиденциальных пользовательских данных.
Обновлено вчера в 09:29
Авто

Котлы дегтя: Знаменитые машины, подпорченные плохими моторами

Обновлено в 06:15
Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Политика

Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

Обновлено вчера в 07:25
Общество

Российские чиновники отказались признать Стругацкого писателем без справки

Чиновники из комитета по культуре потребовали от инициаторов установки мемориальной доски на доме, в котором жил Борис Стругацкий в Санкт-Петербурге, справку о том, что тот действительно был писателем.
Обновлено в 08:01
Общество

Доставайте купальники! Тест-драйв пляжей и спа-зон с бассейном в Екатеринбурге

Корреспонденты E1.RU протестировали популярные городские пляжи и спа-зоны.
Обновлено вчера в 01:02
Политика

Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:21
Спорт

Синхронистки Ромашина и Колесниченко завоевали золото на ЧМ

Пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина и чемпионка Игр-2012 Светлана Колесниченко заняли первое место на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу в Южной Корее.
Обновлено в 07:26
Кино

Вин Дизель показал команду нового «Форсажа»

Вин Дизель представил коллег по фильму "Форсаж 9", традиционно назвав их семьей.
Обновлено в 03:07
Финансы

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Спорт

Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций

Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.
Обновлено вчера в 21:14
Шоу-бизнес

Мария Куликова прервала молчание и рассказала о своей «болезни»

Обновлено в 07:56
Общество

Как миллениалы уничтожили стрип-клубы

Цифры не обманут: согласно отчету исследовательской группы IBISWorld, прибыль стриптиз-клубов в 2018 году упала до $1,4 млрд - более чем на 12% по сравнению с прибылью в $1,6 млрд в 2012-м.
Обновлено в 08:07
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Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне

Обновлено в 07:14
Авто

Бюджетный кросс-вэн Renault Triber представлен в Индонезии

В преддверии GIIAS-2019 компания Renault привезла в Индонезию новый бюджетный кросс-вэн Triber.
Обновлено вчера в 08:55
Политика

В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

В Тверской области при крушении дельталета погибли два человека

В Тверской области в субботу разбился дельталет.
Обновлено в 03:30
Политика

«Зону 51» в США согласились штурмовать 600 тысяч человек

Обновлено вчера в 14:44
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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