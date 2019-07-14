Футбол

Гризманн прошел медобследование в «Барселоне»Матч ТВ 05:24

Новичок каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн прошел медицинское обследование перед презентацией в новом клубе. Об этом сообщается в официальном Twitter сине-гранатовых.
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Гризманн на медобследовании в «Барселоне». Фото

Спорт-Экспресс04:58

Гризманн прошел медобследование в «Барселоне»

Матч ТВ05:24

Гризманн проходит медобследование в «Барселоне»

Евро-футбол.ру05:09

Гризманн прошел медосмотр в «Барселоне»

Sports.ru07:20

Гризманн устроил мини-презентацию в клубном магазине «Барселоны» на «Камп Ноу»

Sport24.ruвчера в 18:47

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Газета.Ruвчера в 18:35

Гризманн посетил клубный магазин «Барселоны» на «Камп Ноу»

Чемпионатвчера в 17:47
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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