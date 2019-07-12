Футбол

Гризманн прокомментировал свой переход в «Барселону»RT на русском вчера в 16:38

Нападающий сборной Франции по футболу Антуан Гризманн прокомментировал свой переход в каталонскую «Барселону» из мадридского «Атлетико».
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Гризманн прокомментировал свой переход в «Барселону»

RT на русскомвчера в 16:38

Антуан Гризманн: «Буду защищать цвета „Барселоны“ со всей решимостью и преданностью»

Матч ТВвчера в 16:26

Гризманн: буду преданно биться за футболку «Барселоны»

Чемпионатвчера в 15:37

Антуан Гризманн: «Буду преданно защищать футболку „Барселоны“»

Sports.ruвчера в 16:12

Гризманн: «С преданностью буду защищать форму „Барселоны“»

Евро-футбол.рувчера в 15:41

Гризманн дал первое интервью в качестве игрока «Барселоны»

Спорт-Экспрессвчера в 15:39

Антуан Гризманн: Наконец-то наши с «Барселоной» пути объединились

Спорт день за днемвчера в 16:23
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:17, Вашингтон
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Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Юрия Луценко «вдохновителями» обстрела здания телеканала «112 Украина».
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Следователи уточнили обстоятельства гибели людей на переправе в Туве

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Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Магадана с 80-й годовщиной образования города и отметил, что Магадан - город с особым твердым характером, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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Армия и оружие

В Турцию доставили новую партию элементов для российских С-400

В Турцию 13 июля доставили новую партию элементов для зенитно-ракетных комплексов С-400, передает телеканал NTV.
Обновлено в 04:33
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как не отравиться грибами

Роспотребнадзор напоминает, что ежегодно в России порядка тысячи человек получают отравления после употребления грибов.
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Политика

Скабеева отреагировала на внесение Малахова в список «Миротворца»

Российская телеведущая Ольга Скабеева в телеграме отреагировала на внесение ведущего Андрея Малахова в базу "Миротворец".
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Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Политика

Зеленский отказался встречаться с матерью убитого Бузины

Украинский президент Владимир Зеленский отказался от личной встречи с матерью убитого журналиста Олеся Бузины, сообщил бывший первый заместитель генпрокурора Украины, адвокат Ренат Кузьмин.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Число погибших при атаке на отель в Сомали возросло до 13

По меньшей мере тринадцать человек стали жертвами теракта, совершенного представителями запрещенной в РФ террористической группировки "Аш-Шабаб" в отеле сомалийского города Кисмайо.
Обновлено в 03:46
Политика

КПРФ сегодня проведет всероссийскую акцию протеста

Акция в защиту интересов трудящихся и против административного произвола сегодня пройдет как минимум в 49 регионах страны.
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Правительство одобрило повышение детских пособий для семей с низким доходом

Правительство одобрило пересмотр критериев нуждаемости семей, которым будут выплачиваться ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка.
Обновлено в 06:03
Транспорт

По трассам Свердловской области запретили ездить грузовикам из-за жары

Из-за сильной жары по трассам Свердловской области запретили ездить грузовикам.
Обновлено в 05:57
Происшествия

В Иркутской области на мародеров завели 14 уголовных дел

В пострадавших от наводнения районах Иркутской области зарегистрированы 43 сообщений о преступлениях, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области в субботу.
Обновлено в 04:53
Политика

«Вы считаете, что я идиот?»: Зеленский в Одессе лично потребовал от главы ГФС подать в отставку

После вступление в должность главы государства Зеленский не раз требовал активизировать борьбу с контрабандой.
Обновлено в 04:50
Культура

Американский переводчик Пушкина получил российский паспорт

Джулиан Генри Лоуэнфельд, американский поэт и переводчик, получил российское гражданство и российский паспорт.
Обновлено вчера в 09:25
Авто

Кроссовер Changan CS35 Plus для России получит оцинкованный кузов

В ближайшее время, на Российском рынке ожидается появление нового китайского кроссовера CS35 Plus, кузов которого будет устойчив к коррозии.
Обновлено вчера в 17:21
Общество

В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола

Обновлено в 06:06
Происшествия

Самолет Belavia выкатился за пределы ВПП в Киеве

Обновлено в 03:50
Армия и оружие

Жители Донецка сообщили о начале боя в направлении Песок

Обновлено в 04:31
Происшествия

В Дзержинске загорелся ангар с макулатурой

«По прибытии установлено, что происходит горение макулатуры внутри металлического ангара на площади 2,4 тыс. кв. м. В 11:32 пожар локализован», — указали в ведомстве.
Обновлено в 05:53
Происшествия

В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»

Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
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Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено вчера в 15:05
Армия и оружие

Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.
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Полиция вытеснила мигрантов из парижского Пантеона

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В Москве закрыли девять станций метро

Обновлено в 05:30
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ТЭЦ в Мытищах возобновила работу

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Виктория Лопырева назвала Ольгу Бузову бездарностью

Виктория Лопырева Не обошлось и без укола в сторону Ольги Бузовой, которую Лопырева назвала бездарностью.
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Зернов считает, что Михеев сможет проявить себя в «Торонто»

Нападающий "Авангарда" Денис Зернов уверен, что его бывший партнер по омской команде форвард Илья Михеев сможет проявить себя в "Торонто".
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Сколько часов сна нужно человеку, рассказал сомнолог

Врач-сомнолог Александр Пальман рассказал сколько часов сна нужно человеку, сообщает RT.
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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