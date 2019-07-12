Нападающий сборной Франции по футболу Антуан Гризманн прокомментировал свой переход в каталонскую «Барселону» из мадридского «Атлетико».

Спорт день за днем

Политика Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Юрия Луценко «вдохновителями» обстрела здания телеканала «112 Украина».

Политика Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города Президент России Владимир Путин поздравил жителей Магадана с 80-й годовщиной образования города и отметил, что Магадан - город с особым твердым характером, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Армия и оружие В Турцию доставили новую партию элементов для российских С-400 В Турцию 13 июля доставили новую партию элементов для зенитно-ракетных комплексов С-400, передает телеканал NTV.

Здоровье В Роспотребнадзоре рассказали, как не отравиться грибами Роспотребнадзор напоминает, что ежегодно в России порядка тысячи человек получают отравления после употребления грибов.

Политика Скабеева отреагировала на внесение Малахова в список «Миротворца» Российская телеведущая Ольга Скабеева в телеграме отреагировала на внесение ведущего Андрея Малахова в базу "Миротворец".

Политика На дом Габунии повесили позорную табличку В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".

Политика Зеленский отказался встречаться с матерью убитого Бузины Украинский президент Владимир Зеленский отказался от личной встречи с матерью убитого журналиста Олеся Бузины, сообщил бывший первый заместитель генпрокурора Украины, адвокат Ренат Кузьмин.

Происшествия Число погибших при атаке на отель в Сомали возросло до 13 По меньшей мере тринадцать человек стали жертвами теракта, совершенного представителями запрещенной в РФ террористической группировки "Аш-Шабаб" в отеле сомалийского города Кисмайо.

Политика КПРФ сегодня проведет всероссийскую акцию протеста Акция в защиту интересов трудящихся и против административного произвола сегодня пройдет как минимум в 49 регионах страны.

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Армия и оружие Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева назвала Ольгу Бузову бездарностью Виктория Лопырева Не обошлось и без укола в сторону Ольги Бузовой, которую Лопырева назвала бездарностью.

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