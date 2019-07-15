Футбол
Гризманн прокомментировал обвинения «Атлетико»Bookmaker-ratings.ru 06:59
Новичок «Барселоны» Антуан Гризманн не понимает, почему «Атлетико» подал на него в суд. Представители «Атлетико» хотят в судебном порядке взыскать дополнительную сумму за трансфер 28-летнего футболиста. Мне очень досадно, что «Атлетико» так себя ведет.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:36, Ашберн
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
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Белорусский лидер Александр Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить форум регионов в Житомире.
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Происшествия
Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ
Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
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Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
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Происшествия
Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Авто
За пять лет рост средних цен на новые автомобили превысил 60%
За последние 5 лет средние цены на новые автомобили в России выросли более чем 60%.
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Экономика
«Ведомости»: всего 15% российских бизнесменов ждут роста экономики
Доля российских бизнесменов, верящих в рост экономики, оказалась минимальной за десять лет и составила 15%.
Обновлено в 03:02
Баскетбол
«Зенит» объявил о подписании контракта с Холлинзом
БК «Зенит» объявил о подписании контракта с американским защитником Остином Холлинзом. Холлинз — воспитанник команды университета Миннесоты.
Обновлено в 07:17
Происшествия
В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш
Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года в Москве арестовали сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева по обвинению в госизмене.
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Политика
Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
Обновлено в 06:18
Общество
Утвержден календарь выходных дней на 2020 год
Правительство России утвердило календарь выходных дней в 2020 году.
Обновлено 13 июля в 08:14
Происшествия
ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области
На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.
Обновлено в 06:06
Общество
Минтруд России прокомментировал сообщения о «дополнительном выходном»
«Обращаем внимание на то, что формулировка «дополнительный выходной», используемая СМИ относительно дня прохождения диспансеризации, является некорректной», — приводит Интерфакс сообщение.
Обновлено в 07:50
Футбол
«Фламенго» оценил форварда «Атлетико» Косту в 13 млн евро
По данным источника, бразильский клуб оценивает Косту в 13 миллионов евро.
Обновлено в 06:46
Политика
В Госдуме назвали условие снятия ограничений с Грузии
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников заявил, что Россия готова к поэтапному снятию ограничений против Грузии.
Обновлено в 08:33
Общество
Медведева рассказала о смене образа жизни после переезда в Канаду
Двукратный призер Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала, как изменилась ее жизнь после переезда в Канаду.
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Общество
«Роскачество» рассказало о признаках телефонного мошенничества
«Роскачество» составило список самых распространенных признаков телефонного мошенничества.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
Егор Кончаловский, Татьяна Веденеева и другие звезды на дне рождения Екатерины Одинцовой
Мероприятие посетили Егор Кончаловский, Татьяна Веденеева, Ольга Орлова, Евгений Папунаишвили и многие другие.
Обновлено в 07:30
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Александр Сокуров закрывает свой фонд поддержки кинематографа
Живой классик отечественного кинематографа Александр Сокуров принял решение закрыть свой некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации».
Обновлено в 08:09
Космос
Космический телескоп из Сарова поможет создать карту Вселенной
Телескоп ART-XC, созданный в Российском федеральном ядерном центре Сарова, вышел на орбиту в составе астрофизической обсерватории «Спектр-РГ», сообщает пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ.
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Экономика
BCG: почти треть частного капитала россиян находится за рубежом
Почти треть (27,2%) частного капитала россиян в 2018 году хранилась за рубежом, говорится в исследовании Global Wealth консалтинговой компании BCG, выдержки из которого приводит «РИА Новости».
Обновлено в 03:27
Происшествия
Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами
Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
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Экономика
Группа компаний «Везёт» рассказала о сделке с сервисом «Яндекс. Такси»
Напомним, в июне 2018 года группа «Везёт» и компания Mail.ru Group подписали контракт по займу с правом конвертации в акции агрегатора такси.
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Политика
Матвиенко заверила в отсутствии планов вводить ограничения в интернете
«Хочу заверить: никаких намерений у правительства, у парламента ограничить ваши возможности в интернете нет и не будет», — цитирует Матвиенко «РИА Новости».
Обновлено в 06:14
Интернет
Дизайнер открыл уникальный архив «ретрорекламы» Apple
Графический дизайнер и маркетолог Сэм Генри Голд сделал общедоступным невероятный архив промо-материалов Apple начиная с 1970-х годов по настоящее время.
Обновлено в 05:46
Политика
Мэй считает неприемлемыми слова Трампа в адрес женщин из Конгресса США
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает неприемлемым содержание твита президента США Дональда Трампа, в котором тот подверг критике "прогрессивных" женщин-демократов из американского Конгресса.
Обновлено в 08:00