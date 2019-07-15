Футбол

Гризманн прокомментировал обвинения «Атлетико»Bookmaker-ratings.ru 06:59

Новичок «Барселоны» Антуан Гризманн не понимает, почему «Атлетико» подал на него в суд. Представители «Атлетико» хотят в судебном порядке взыскать дополнительную сумму за трансфер 28-летнего футболиста. Мне очень досадно, что «Атлетико» так себя ведет.
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Антуан Гризманн: Жаль, что «Атлетико» так ведет себя, я предупредил об уходе заранее

Советский спорт06:45

Гризманн: «Жаль, что „Атлетико“ так реагирует. Они должны принять мой уход»

Sport24.ru02:21

Гризманн: «„Атлетико“ должен смириться с моим уходом»

Евро-футбол.ру03:26

Гризманн: жаль, что «Атлетико» ведёт себя таким образом

Чемпионат03:29

Антуан Гризманн: «Жаль, что „Атлетико“ ведет себя таким образом. Я специально сообщил им о своем решении заранее»

Матч ТВ04:32

Гризманн: «Мне жаль, что „Атлетико“ так реагирует на мой переход»

Soccer.ru03:21

Гризманн: в «Атлетико» должны принять мой уход

RT на русском02:59
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Политика

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Происшествия

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Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
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Происшествия

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Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
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Происшествия

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За последние 5 лет средние цены на новые автомобили в России выросли более чем 60%.
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Доля российских бизнесменов, верящих в рост экономики, оказалась минимальной за десять лет и составила 15%.
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БК «Зенит» объявил о подписании контракта с американским защитником Остином Холлинзом. Холлинз — воспитанник команды университета Миннесоты.
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В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года в Москве арестовали сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева по обвинению в госизмене.
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Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
Обновлено в 06:18
Общество

Утвержден календарь выходных дней на 2020 год

Правительство России утвердило календарь выходных дней в 2020 году.
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Минтруд России прокомментировал сообщения о «дополнительном выходном»

«Обращаем внимание на то, что формулировка «дополнительный выходной», используемая СМИ относительно дня прохождения диспансеризации, является некорректной», — приводит Интерфакс сообщение.
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Футбол

«Фламенго» оценил форварда «Атлетико» Косту в 13 млн евро

По данным источника, бразильский клуб оценивает Косту в 13 миллионов евро.
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Двукратный призер Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала, как изменилась ее жизнь после переезда в Канаду.
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Мероприятие посетили Егор Кончаловский, Татьяна Веденеева, Ольга Орлова, Евгений Папунаишвили и многие другие.
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Александр Сокуров закрывает свой фонд поддержки кинематографа

Живой классик отечественного кинематографа Александр Сокуров принял решение закрыть свой некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации».
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BCG: почти треть частного капитала россиян находится за рубежом

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Мэй считает неприемлемыми слова Трампа в адрес женщин из Конгресса США

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает неприемлемым содержание твита президента США Дональда Трампа, в котором тот подверг критике "прогрессивных" женщин-демократов из американского Конгресса.
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Беспилотный автомобиль «Яндекса» нарушил ПДД при тестировании в Москве

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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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