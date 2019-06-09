Футбол

Гризманн продолжит карьеру в ПСЖSoccer.ru 15:29

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, вероятнее всего, продолжит карьеру в ПСЖ. Как сообщает испанское издание Sport, футболист провел встречу с президентом парижской команды Аль-Хелаифи и согласовал с ним условия личного контракта.
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СМИ: Гризманн договорился перейти в ПСЖ

RT на русском08:49

Гризманн о новом клубе: «Прошу немного терпения. Как только ситуация прояснится, я все расскажу»

Sports.ru14:30

Гризманн: «Ради нового клуба мне придется пойти на жертвы»

Sport24.ru11:30

Гризманн заявил, что ему придется «пойти на жертвы» ради нового клуба

Матч ТВ10:57

Гризманн: знаю, на какие жертвы должен пойти, чтобы попасть туда, куда хочу

Чемпионат13:12

Гризманн перейдет в «ПСЖ»

Нева Спорт08:18

Гризманн договорился о переходе в «ПСЖ»

Газета.Ru07:38
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 17:40, Ашберн
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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