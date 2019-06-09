Футбол
Гризманн продолжит карьеру в ПСЖSoccer.ru 15:29
Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, вероятнее всего, продолжит карьеру в ПСЖ. Как сообщает испанское издание Sport, футболист провел встречу с президентом парижской команды Аль-Хелаифи и согласовал с ним условия личного контракта.
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