Футбол
Гризманн продолжит карьеру в ПСЖSoccer.ru 15:29
Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, вероятнее всего, продолжит карьеру в ПСЖ. Как сообщает испанское издание Sport, футболист провел встречу с президентом парижской команды Аль-Хелаифи и согласовал с ним условия личного контракта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:14, Ашберн
Автоспорт
Феттель случайно назвал Хэмилтона красивым
Обновлено вчера в 19:47
Общество
Более 1 млн человек вышли на акцию протеста в Гонконге
Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес
Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин
40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено в 08:12
Здоровье
Ирландка сбросила 60 кг из-за грубого замечания и чуть не умерла
Девушка похудела почти на кг после грубого замечания в свой адрес, сделанное подругой.
Обновлено в 15:06
Политика
Кадыров раскритиковал СМИ за излишнее внимание к Голунову
Обновлено в 14:53
Происшествия
Киселев сообщил результаты анализов Голунова на наркотики
Телеведущий Дмитрий Киселев сообщил результаты анализов журналиста "Медузы" Ивана Голунова на наркотики.
Обновлено в 15:53
Происшествия
Журналист Иван Голунов отправлен судом под домашний арест
Судья отправил Голунова под домашний арест до 7 августа.
Обновлено вчера в 17:38
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено вчера в 07:33
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Политика
Представитель Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса
Войска Вооруженных сил Украины убивают в Донбассе мирных жителей – об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в прямом эфире телеканала "1+1".
Обновлено в 04:39
Общество
Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту
Суд в Канзасе приговорил Осипову в четверг к 7 годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение 3 лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу Брайану Мобли 18 тысяч долларов судебных издержек.
Обновлено в 12:30
Недвижимость
Квартирам не хватает покупателей
В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м. Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года.
Обновлено в 10:00
Общество
Роспотребнадзор проверит средство «Крот» после отравления Алибасова
Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 13:58
Спорт
Во время награждения российских гимнасток включили гимн СССР
Во время церемонии вручения медалей российским гимнасткам Дарьи Турбниковой и Арине Авериной медлаей в рамках этапа Гран-при включили гимн СССР, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:36
Происшествия
Один из терминалов Шереметьево затопило
Обновлено в 12:15
Происшествия
Медики опровергли гибель девочки в бассейне подмосковного лагеря
Сотрудники медучреждения в Подмосковье сообщили, что 11-летняя девочка, которая ранее считалась утонувшей во время соревнований в бассейне детского лагеря, жива и находится в больнице.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Телеканал «Россия-24» удалил свой сюжет о журналисте Иване Голунове
В видео утверждалось, что корреспондент "Медузы" был задержан в состоянии опьянения и при этом демонстрировалась справка, в которой говорилось об обратном.
Обновлено в 08:00
Политика
ЕС официально признал новое правительство Молдавии
Санду подчеркнула, что в этом заявлении Евросоюз официально признает законное правительство Молдавии, которое большинством в 61 голос утвердил парламент страны.
Обновлено в 13:05
Игры
ЕА представила четыре новых проекта от инди-студий
Первый проект остаётся без названия, но это новая разработка студии Hazelight и её буйного руководителя Юсефа Фареса.
Обновлено в 04:40
Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричества
Поправки в Кодекс РФ об административных нарушениях (КоАП), вводящие повышенные штрафы за повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям, вступили в силу в воскресенье.
Обновлено в 02:29
Общество
Ливни с грозами и градом ожидают москвичей в понедельник
Обновлено в 06:45
Наука
Впервые замечена рыба, задерживающая дыхание под водой
Наблюдая за рыбами, исследовали не заметили никаких явных признаков вдоха или выдоха в течение нескольких минут.
Обновлено вчера в 14:59
Здоровье
Медики назвали необычные причины диареи
Медики назвали ряд необычных причин, по которым может развиваться диарея. К ним относятся некоторые продукты, определенные болезни и стресс.
Обновлено вчера в 12:12
Общество
Дело Ивана Голунова. Журналиста «Медузы» подозревают в распространении наркотиков. Его коллеги говорят, что дело сфабриковано из-за его профессиональной деятельности
В ГУВД Москвы отрицают данные об избиении журналиста. 7 июня около 4:00 о задержании стало известно коллегам Голунова.
Обновлено вчера в 13:40
Политика
КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру
«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Теннис
Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»
Обновлено в 12:29
Футбол
Рондон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Венесуэлы
Нападающий «Ньюкасла» Саломон Рондон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Венесуэлы.
Обновлено в 15:17
Происшествия
Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей
По словам стороны защиты, полицейские после задержания применили к нему силу.
Обновлено в 12:30
Экономика
Белоусов заявил о необходимости «закручивать» потребкредитование
Помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил, что из-за бурного роста потребительского кредитования существует угроза рецессии в экономике, поэтому необходимо «потихонечку закручивать этот рост».
Обновлено вчера в 13:53