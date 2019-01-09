Футбол
Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн признан лучшим игроком чемпионата Испании в декабре, сообщает пресс-служба Ла Лиги. В первом месяце зимы француз принял участие в четырех матчах Примеры, забив 4 мяча и отдав 1 результативную передачу.
Sport24.ru09:24
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Политика
В ПАСЕ предложили разделить российскую делегацию на шесть полов
Одна из рекомендаций Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по формированию делегации из России предлагает разделить потенциальных участников на шесть полов.
Обновлено в 10:23
Политика
Посла Японии вызвали в МИД России после заявлений Токио о Курилах
Как отмечается, вызов в ведомство был связан с заявлениями японской стороны по вопросу о "переходе территориальной принадлежности [Курильских] островов к Японии" и об "отказе от требования выплаты Россией компенсаций" в пользу Японии и бывших японских жителей за "послевоенную оккупацию островов".
Обновлено в 11:37
Энергетика
В России снова подорожал бензин
Ранее в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что удорожание бензина в России в 2018 году объясняется ростом цен на нефть.
Обновлено в 08:51
Общество
Самый богатый человек в истории решил развестись
В октябре 2018-го состояние Безоса оценивалось в 128,1 миллиарда долларов. Телеканал CNN назвал его богатейшим человеком в истории.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Оренбургской области сократилась
Площадь пожара на Оренбургском заводе промышленного цинкования в селе Покровка сократилась с почти 7 тыс. кв. м до примерно5 тыс. кв. м. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" пресс-секретарь губернатора Оренбургской области Сергей Шермецинский.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Полицейского убили в Подмосковье
"В результате конфликта с неизвестным в Подольске убит 40-летний Максим Дунаев, сотрудник полиции по Тверской области", - сказал источник.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие
Министр обороны Норвегии заявил о возможности войны в Европе
Обновлено в 10:38
Экономика
В России начали действовать новые тарифы ОСАГО
Со среды вступает в силу указание Центробанка России о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц отныне составляет 2746-4942 рублей вместо ранее действовавшего коридора 3432-4118 рублей.
Обновлено вчера в 16:11
Футбол
«Спартак» объявил о подписании контракта с Гулиевым
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34
Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.
Обновлено вчера в 20:57
Энергетика
«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» на $12 млрд
«Нафтогаз» подал против «Газпрома» иск в связи с возможным снижением стоимости украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией обходных потоков.
Обновлено в 11:34
Происшествия
На востоке Франции пропал истребитель Mirage 2000D
Обновлено в 09:05
Спорт
Ганус поделился подробностями работы экспертов WADA
Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус поделился подробностями визита экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Москву.
Обновлено в 08:38
Политика
Путин обсудит с Сергеевым ситуацию в РАН
Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с главой Российской академии наук (РАН) Александром Сергеевым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:33
Общество
Немецкий журналист рассказал, чему Германия может поучиться у Москвы
Журналист немецкой газеты Handelsblatt рассказал, что Москва динамично развивается и достигла значительного прогресса сразу в нескольких областях, и посоветовал Германии брать пример с российской столицы.
Обновлено в 09:18
Политика
Синод Константинопольского патриархата оформил томос для Украины
Обновлено в 05:49
Экономика
Небоскреб Chrysler Building выставлен на продажу
Знаменитый нью-йоркский небоскреб Chrysler Building может быть продан.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
Польша и Украина намерены создать новую систему ПВО
Польша и Украина планируют совместно разработать новую систему противовоздушной обороны средней дальности.
Обновлено в 10:50
Финансы
ЦБ снизил курсы доллара и евро более чем на 2 рубля
Официальные курсы доллара и евро на четверг, 10 января, снизились более чем на два рубля.
Обновлено в 07:00
Экономика
«Почта России» начала взимать пошлины за онлайн-покупки
Новые полномочия «Почта России» получила в рамках двукратного снижения беспошлинного порога при покупках в зарубежных интернет-магазинах — в 2019 году он равен 500 евро в месяц (общий вес всех заказов при этом не должен превышать 31 килограмм).
Обновлено в 05:45
Экономика
Глава Минтруда рассказал о росте зарплат бюджетников в 2019 году
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о повышении зарплат работников бюджетной сферы в 2019 году.
Обновлено в 02:09
Хоккей
«Трактор» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
Обновлено в 11:24
Общество
ПФР сообщил, как будут назначаться пенсии в 2019 году
Льготный выход на пенсию сохраняется у педагогов, врачей и представителей других профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения определенной выслуги лет.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» попал в аварию
Российский пилот команды "КАМАЗ-мастер" Сергей Куприянов попал в аварию на багги во время седьмого этапа ралли "Африка Эко рейс 2019", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:56
Происшествия
В МВД объяснили поездку полицейских за мандаринами
Ранее, 8 января, пятеро мужчин, одетых в полицейскую форму и назвавшиеся сотрудниками управления МВД Ингушетии, сообщили, что вынуждены были проехать 130 километров в соответствии с приказом начальства якобы для того, чтобы привезти самим себе новогодние подарки.
Обновлено в 00:57
Политика
Бывший глава ЦРУ назвал Путина «подарком» для НАТО
Бывший руководитель Центрального разведывательного управления Дэвид Петреус заявил, что Владимир Путин - этой "самый большой подарок" для НАТО.
Обновлено в 06:38
Общество
У австралийского премьера нашли две левые ноги
На опубликованных ниже кадрах запечатлено фото Скотта Моррисона в двух одинаковых кроссовках.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Медведев выделил 147 млн рублей на жилье пострадавшим в Магнитогорске
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Белоруссии убийцу двух женщин приговорили к смертной казни
Суд в Белоруссии вынес смертный приговор местному жителю, убившему при отягчающих обстоятельствах двух молодых женщин, сообщается в среду на сайте правозащитного центра "Весна".
Обновлено в 07:53
Энергетика
ФАС оценила рост цен на бензин в России
Рост розничных цен на бензин в регионах России с 1 января 2019 года не превысил 1,7%. Увеличение цены наблюдалось преимущественно в Европейской части страны.
Обновлено в 11:34