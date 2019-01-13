Футбол
«Атлетико» одолел «Леванте» благодаря голу Гризманна
«Атлетико» одолел «Леванте» благодаря голу ГризманнаМатч ТВ08:10
Стефан Савич
Хосе Мария Хименес
|9′
|42′
Джейсон
|46′
Хосе Родригес
Коке Морено
Антуан Гризманн
|57′
|68′
Рохер Марти
Борха Майораль
|68′
Никола Вукчевич
Рубен Рочина
Анхель Корреа
Тома Лемар
|72′
Витоло
Никола Калинич
|76′
|84′
Эрик Кабако
|90′+4′
Хосе Кампанья
|59%
|Владение мячом
|41%
|79%
|Процент точных передач
|70%
|10
|Удары в сторону ворот
|1
|5
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|4
|3
|Офсайды
|–
|5
|Угловые
|2
|21
|Отборы
|21
|8
|Фолы
|17
|–
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
13
Облак
4
Арьяс
24
Хименес
2
Годин
20
Хуанфран
6
Коке
14
Эрнандес
5
Парти
9
Калинич
11
Лемар
7
Гризманн
13
Оласабаль
18
Кабако
4
Робер
12
Коке
3
Тоньо
23
Джейсон
24
Кампанья
16
Рочина
10
Барди
11
Моралес
2
Майораль
Леванте
Расстановка 4‑4‑2
Мадридский «Атлетико» на своем поле сломил сопротивление «Леванте» в матче 19-го тура чемпионата Испании. Единственный мяч во встрече забил форвард Антуан Гризманн, реализовавший 11-метровый.
Матч ТВ08:10
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