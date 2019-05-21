Футбол

Гризманн появился на обложке ЛГБТ-журналаSport24.ru 14:18

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн стал главным героем свежего номера журнала Têtu, освещающего новости ЛГБТ. Футболист появился на обложке журнала, который поступит в продажу в среду, 22 мая.
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Гризманн попал на обложку ЛГБТ-журнала

Газета.Ru15:45

Гризманн дал интервью французскому ЛГБТ-журналу. Он будет на обложке

Sports.ru12:50

Гризманн попал на обложку ЛГБТ-журнала

Спорт-Экспресс14:08

Гризманн попал на обложку ЛГБТ-журнала (ВИДЕО)

ProstoProSport14:02

Гризманн дал интервью ЛГБТ-журналу и попал на его обложку

Чемпионат13:36

Гризманн появился на обложке ЛГБТ-журнала. С 2017 года футболист женат на француженке Эрике Чоперене

Бомбардир.ру14:51

Гризманн появился на обложке ЛГБТ-журнала

Sport24.ru14:18
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Футбол

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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Атлетико Мадрид
Спортивный клуб
Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано». «Атлетико» является десятикратным чемпионом Испании, десятикратным обладателем Кубка Испании, а также трёхратным победителем Лиги Европы УЕФА сезонов 2009/10, 2011/12 и 2017/18.
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