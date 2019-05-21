Футбол
Гризманн появился на обложке ЛГБТ-журналаSport24.ru 14:18
Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн стал главным героем свежего номера журнала Têtu, освещающего новости ЛГБТ. Футболист появился на обложке журнала, который поступит в продажу в среду, 22 мая.
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