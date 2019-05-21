Футбол
Гризманн появился на обложке ЛГБТ-журналаБомбардир.ру 14:51
Французский ежемесячный журнал Têtu, освещающий новости ЛГБТ, анонсировал свежий номер с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном на обложке. Футболист дал изданию интервью, материал выйдет с заголовком: «Гомофобия в футболе – хватит!».
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 16:08, Ашберн
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Названы вызывающие рак продукты
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14 мая стало известно, что сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока – 2». Под особое внимание американских парламентариев попали швейцарская компания Allseas и итальянская Saipem, которые занимаются прокладкой труб для газопровода.
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Осужденный за убийство сбежал из колонии во Владимире
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Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
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Технологии
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Федеральная антимонопольная служба РФ сообщила о предупреждении, которое вынесено ООО «Геттакси Рус» (юрлицо сервиса заказа такси Gett).
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Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
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Россельхознадзор пригрозил ограничить ввоз мяса и молока из Белоруссии
В случае дальнейшего обнаружения некачественной продукции ведомство пригрозило рассмотреть вопрос об ограничении импорта молока и мяса, производимого этими компаниями.
Обновлено в 12:50
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Чистая прибыль «Газпром нефти» в I квартале выросла в 1,5 раза
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Сход жителей села Хоси-Юрт (Центарой) Курчалоевского района Чечни, где жил и учился первый президент республики Ахмат-Хаджи Кадыров, принял решение переименовать населенный пункт в Ахмат-Юрт.
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Убийство комбата ДНР попало на видео
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Политика
Владимир Зеленский во время инаугурации распустил Раду
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ЦБ ужесточил требования по защите денег вкладчиков от киберугроз
Банк России ужесточил требования к банкам, чтобы защитить деньги клиентов от киберпреступников, следует из положения ЦБ.
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