Каталонская «Барселона» и «Атлетик» назвали стартовые составы на матч 1-го тура чемпионата Испании.

Гризманн попал в стартовый состав «Барселоны» на матч с «Атлетиком»

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