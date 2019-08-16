Футбол

Гризманн попал в стартовый состав «Барселоны» на матч с «Атлетиком»Матч ТВ вчера в 14:44

Каталонская «Барселона» и «Атлетик» назвали стартовые составы на матч 1-го тура чемпионата Испании.
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«Атлетик» — «Барселона»: определился стартовый состав каталонцев

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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:43, Ашберн
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Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
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В Свердловской области два человека пострадали при хлопке газа в доме

В городе Сухой Лог в Свердловской области в частном жилом доме произошёл хлопок газа, пострадали два человека.
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Новичок московского «Динамо» Максимилиан Филипп в интервью «СЭ» признался, что для него главное — доверие.
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Источник: Месси получит приз лучшему игроку сезона по версии УЕФА

Приз лучшему игроку сезона-2018/19 по версии УЕФА получит капитан «Барселоны» Лионель Месси, сообщает Tuttosport со ссылкой на турецкие СМИ.
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