Футбол
Гризманн попал в стартовый состав «Барселоны» на матч с «Атлетиком»Матч ТВ вчера в 14:44
Каталонская «Барселона» и «Атлетик» назвали стартовые составы на матч 1-го тура чемпионата Испании.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:43, Ашберн
Политика
В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране
Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае размещения военного контингента США в Польше, заявил РИА Новости член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, комментируя слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты
Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Экономика
В Татарстане инвестор намерен открыть производство газовых баллонов
Компания "Газовый вектор" намерена запустить на территории новой особой экономической зоны "Алма" в Татарстане производство газовых баллонов.
Обновлено вчера в 11:56
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Экономика
Объем выручки малых предприятий в России вырос на 25%
Объем выручки малых предприятий в России увеличился на 25% за последний год.
Обновлено в 01:52
Общество
Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек
Обновлено в 02:35
Происшествия
В Свердловской области два человека пострадали при хлопке газа в доме
В городе Сухой Лог в Свердловской области в частном жилом доме произошёл хлопок газа, пострадали два человека.
Обновлено в 04:57
Футбол
Максимилиан Филипп: «В „Динамо“ почувствовал доверие»
Новичок московского «Динамо» Максимилиан Филипп в интервью «СЭ» признался, что для него главное — доверие.
Обновлено вчера в 22:05
Футбол
Источник: Месси получит приз лучшему игроку сезона по версии УЕФА
Приз лучшему игроку сезона-2018/19 по версии УЕФА получит капитан «Барселоны» Лионель Месси, сообщает Tuttosport со ссылкой на турецкие СМИ.
Обновлено в 05:18
Космос
Роскосмос разработал способ маскировки спутников
Обновлено вчера в 21:02
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
Обновлено вчера в 19:31
Культура
«Русские сезоны 2020» во Франции представят 270 мероприятий
В будущем году международный фестиваль «Русские сезоны» пройдет в 64 городах Франции.
Обновлено вчера в 11:25
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено вчера в 05:44
Футбол
«Барселона» без Месси проиграла в первом матче чемпионата Испании
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Космос
«Спектр-РГ» засек необычную активность сверхмассивной черной дыры
Необычная активность сверхмассивной черной дыры Стрелец А в центре Млечного пути, которая располагается на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли, была зафиксирована российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».
Обновлено 14 августа в 08:52
Происшествия
СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском
Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес
Юлия Пересильд со слезами рассказала, как пережила убийство отца
34-летняя актриса откровенно вспоминает о своем детстве, об убийстве отца, которое произошло в день ее рождения.
Обновлено вчера в 09:17
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала детей, голосующих за мир
Алла Пугачева показала детей, голосующих за мир. В кадр попали и звездные наследники Примадонны и Максима Галкина – пятилетние Лиза и Гарри.
Обновлено вчера в 11:16
Общество
Учителя лицея ВШЭ обвинили в растлении учеников
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург
Обновлено вчера в 18:22
Авто
Названы 5 легендарных доступных внедорожников
Эксперты назвали пять внедорожников, которые может позволить себе каждый.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Найдено решение, как убрать А321 с кукурузного поля
В первую очередь снимут двигатели, затем приступят к демонтажу салона и кабины пилотов. После этого из баков лайнера откачают топливо.
Обновлено в 05:22