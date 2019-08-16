Футбол
Гризманн попал в стартовый состав «Барселоны» на матч с «Атлетиком»Матч ТВ вчера в 14:44
Каталонская «Барселона» и «Атлетик» назвали стартовые составы на матч 1-го тура чемпионата Испании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 10:16, Ашберн
Политика
В Москве проходят одиночные пикеты оппозиции
Обновлено в 06:59
Общество
Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за шторма
Обновлено вчера в 15:53
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
Обновлено в 05:46
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Политика
Протоиерей Чаплин призвал устранить несправедливость из жизни народа
Протоиерей Всеволод Чаплин предложил народу принять участие в конституционной реформе, которая может пройти в России.
Обновлено в 07:04
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 03:11
Происшествия
Пользователи интернета просят наградить стюардессу Елену Лапуцкую
Пользователи сети предлагают наградить и Елену Лапуцкую за спасение 43 пассажиров.
Обновлено в 08:04
Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено в 09:34
Происшествия
На Урале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме
В городе Сухой Лог (Свердловская область) произошел взрыв газа в частном доме, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 01:18
Технологии
Китайцы создали самокат с функцией возврата на зарядную станцию
Китайский бренд Segway-Ninebot Group показал электросамокат, который может вернуться на зарядную станцию без водителя.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
На западе Украины упал военный вертолёт
Обновлено в 04:15
Космос
«Роскосмос» разработал способ маскировки спутников
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала отношения с Шишковой и Решетовой
Бузова закрыла Instagram-аккаунт после скандала с "блокадницей" Чтобы завершить дискуссию, Симона выложила пост, где подробно рассказала о своем отношении к Алене Шишковой, которая родила рэперу дочь Алису, и к Анастасии Решетовой.
Обновлено в 09:42
Транспорт
Власти отказали МГО КПРФ в проведении автопробега в столице
Власти сообщили, что проведение такой акции невозможно.
Обновлено в 03:48
Футбол
Футболист Кутателадзе подписал контракт со «Спартаком»
Грузинский футболист Николоз Кутателадзе стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Сбежавшего наркобарона и троих сотрудников СБУ задержали на Украине
Вместе с преступником задержаны трое сотрудников СБУ по подозрению в пособничестве преступнику при бегстве.
Обновлено в 07:09
Общество
К организаторам акций в Москве подали иски на сумму 13 млн рублей
«Мосгортранс» и другие организации подали иски о возмещении ущерба к инициаторам акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на сумму около 13 млн рублей.
Обновлено вчера в 14:28
Авто
Немецкая компания отказалась от заказа на покупку автомобилей Tesla
Немецкая компания по прокату автомобилей отказалась от крупного заказа на покупку автомобилей Tesla Model 3, 16 августа сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 03:15
Экономика
Объем выручки малых предприятий в России вырос на 25%
Объем выручки малых предприятий в России увеличился на 25% за последний год.
Обновлено в 01:52
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Футбол
«Спартак» близок к покупке Тамеза
Как сообщает "Спорт-Экспресс", клубы начали переговоры о покупке "Спартаком" французского игрока.
Обновлено 14 августа в 15:58
Политика
Суд на Украине уже дважды ошибся в решениях по делу Грымчака
Трансляцию вел телеканал "Громадское" 17 августа Ранее суд, оглашая постановление о заключении под стражу на два месяца Грымчака, допустил ошибку в его отчестве.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали
Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05