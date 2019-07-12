Футбол
Гризманн пообещал биться за футболку «Барселоны»Нева Спорт вчера в 16:15
«Атлетико» не устроила данная сумма, и в ближайшее время клуб будет требовать у сине-гранатовых еще 80 миллионов евро. Согласно информации клуба, сумма отступных Гризманна в новом контракте составит 800 миллионов евро — эта сумма больше, чем в контракте легенды «Барселоны» Лионеля Месси.
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