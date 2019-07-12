Футбол

Гризманн пообещал биться за футболку «Барселоны»Нева Спорт вчера в 16:15

«Атлетико» не устроила данная сумма, и в ближайшее время клуб будет требовать у сине-гранатовых еще 80 миллионов евро. Согласно информации клуба, сумма отступных Гризманна в новом контракте составит 800 миллионов евро — эта сумма больше, чем в контракте легенды «Барселоны» Лионеля Месси.
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Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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