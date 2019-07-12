Футбол

Гризманн перешел в «Барселону» за 120 миллионов евроLenta.ru вчера в 09:35

О сделке сообщается на сайте клуба. «Барселона» выплатила «Атлетико» сумму отступных за 28-летнего форварда в размере 120 миллионов евро. Гризманн подписал контракт с каталонцами до 2024 года.
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Французский футболист
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