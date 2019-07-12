Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции по футболу Антуан Гризманн перешёл в каталонскую «Барселону». Об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых в Twitter. Отмечается, что «Барселона» заплатила коллективу из Мадрида за игрока €120 млн.

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