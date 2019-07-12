Футбол
«Барселона» официально объявила о трансфере ГризманнаRT на русском 09:20
Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции по футболу Антуан Гризманн перешёл в каталонскую «Барселону». Об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых в Twitter. Отмечается, что «Барселона» заплатила коллективу из Мадрида за игрока €120 млн.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 10:29, Вашингтон
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