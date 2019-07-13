Если клуб сделал это заявление, это потому, что у нас есть доказательства. Мы должны изучить все, и мы потребуем сумму, которую считаем необходимой. Я разочарован отношением Гризманна. Он хотел уйти, но не сказал нам ничего до последней минуты.

Французский футболист Антуан Гризманн перешел из мадридского «Атлетико» в «Барселону». Об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба. По данным испанских СМИ, сумма отступных для «Атлетико» составила €120 млн.

Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

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