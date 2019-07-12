Футбол
Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»Известия 16:13
Французский футболист Антуан Гризманн перешел из мадридского «Атлетико» в «Барселону». Об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба. По данным испанских СМИ, сумма отступных для «Атлетико» составила €120 млн.
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Футбол
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Отмечается, что продукт ориентирован в первую очередь на VIP-клиентов.
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Новосибирские «Мальдивы» возьмут под усиленную охрану
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«Севилья» объявила о переходе экс-хавбека «Манчестер Сити» Фернандо
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