Футбол
Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»ТАСС вчера в 09:46
Контракт с 28-летним французом рассчитан до 30 июня 2024 года. Сумма отступных по новому соглашению - € 800 млн. 14 мая Гризманн объявил об уходе из "Атлетико". Контракт с мадридским клубом был рассчитан до 2023 года, согласно его условиям, 1 июля отступные за форварда снизились с €200 до €120 млн.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Французский футболист Антуан Гризманн перешел из мадридского «Атлетико» в «Барселону»
Эхо Москвывчера в 14:04
«Атлетико» готов доказать, что «Барса» подписала контракт с Гризманном в марте
Чемпионатвчера в 14:37
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:00, Вашингтон
Происшествия
В Краснодаре вспыхнул пожар в цехе по производству сои
Обновлено в 13:26
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Футбол
Игнатьев: гол «Спартака» не был бы засчитан при наличии VAR
Экс-главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил РИА Новости, что, по его мнению, гол московского "Спартака" в ворота "Сочи" в первом туре Российской премьер-лиги был забит с нарушением правил, которое могла бы распознать система видеопомощи арбитрам (VAR).
Обновлено в 14:41
Футбол
Бывший игрок «МЮ»: «Команда Сульшера может обойти „Манчестер Сити“ по итогам сезона»
Напомним, в минувшем сезоне чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» финишировал на 6-м месте в турнирной таблице, отстав от победившего «Манчестер Сити» на 32 очка.
Обновлено в 16:17
Космос
Рогозин отчитался о непростом пуске «Протона»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о "непростом" пуске ракеты "Протон-М" с телескопом "Спектр-РГ".
Обновлено в 11:57
Политика
Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.
Обновлено в 07:40
Общество
Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите
Обновлено в 10:26
Политика
На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка
Табличка появилась после того, как журналист в эфире телеканала нецензурно оскорбил президента РФ Владимира Путина, и провисела несколько дней.
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Ярославской области яхта затонула после столкновения с теплоходом
Все произошло в субботу, 13 июля. Для яхты удар оказался фатальным - судно затонуло.
Обновлено в 14:52
Теннис
Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
Враг не прошел: как контрразведка помогла сорвать операцию «Цитадель»
Ровно 76 лет назад на Курской дуге советские войска перешли от обороны к наступлению, смешав все планы Гитлера и фактически поставив крест на его операции «Цитадель».
Обновлено в 14:20
Армия и оружие
Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии
В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено в 15:20
Музыка
Названы гонорары грузинских артистов в России
По словам Лаврова, грузинские артисты не востребованы в России.
Обновлено в 10:09
Технологии
Абоненты «Билайна» пожаловались на сбой в работе оператора
Сбой произошел в работе мобильного оператора «Билайн». Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Обновлено в 09:52
Футбол
«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» обыграли «Сочи» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира
13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
Обновлено в 10:50
Общество
Москвичей предупредили о ночном тумане
Жителей Москвы и области предупредили, что в ночь на воскресенье, 14 июля, ожидается туман.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Учительницу в США приговорили к тюремному сроку за секс с учеником
28-летнюю учительницу из Аризоны (США) приговорили к 20 годам тюремного заключения за секс с 13-летним учеником.
Обновлено в 16:19
Происшествия
В Уфе задержали подозреваемого в нападении на полицейского
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на полицейского в Уфе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по Башкирии.
Обновлено в 04:06
Наука
Женская прокрастинация связана с уровнем дофамина
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено в 16:15
Теннис
Кабаль и Фара выиграли Уимблдон в паре. Матч шел почти 5 часов
Обновлено в 16:07
Спорт
Загитова определилась с музыкой для короткой программы
Обновлено в 16:38
Политика
Иран намерен экспортировать нефть при любых обстоятельствах
Иран планирует экспортировать сырую нефть при любых складывающихся обстоятельствах.
Обновлено в 16:31
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Украинские радикалы устроили акцию протеста у здания СБУ
Обновлено в 13:59
Футбол
«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
«Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:39
Футбол
Зидан покинул сбор «Реала» из-за смерти брата
Обновлено в 13:20
Политика
Более 600 тысяч человек выразили желание штурмовать «Зону 51»
Штурм американской военной базы «Зона 51» поддержали более 600 тысяч человек, верящих в НЛО. Об этом организаторы сообщили в Facebook.
Обновлено в 10:44