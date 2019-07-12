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Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

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Происшествия В Ярославской области яхта затонула после столкновения с теплоходом Все произошло в субботу, 13 июля. Для яхты удар оказался фатальным - судно затонуло.

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