Французский футболист Антуан Гризманн перешел из мадридского «Атлетико» в «Барселону». Об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба. По данным испанских СМИ, сумма отступных для «Атлетико» составила €120 млн.

Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

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