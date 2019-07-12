Футбол
Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»Известия 16:13
Французский футболист Антуан Гризманн перешел из мадридского «Атлетико» в «Барселону». Об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба. По данным испанских СМИ, сумма отступных для «Атлетико» составила €120 млн.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:26, Вашингтон
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
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На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
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Наука
Норвегия ответила на обвинения в расконсервации подлодки «Комсомолец»
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Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»
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Квят поделился ожиданиями от квалификации Гран-при Великобритании
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят поделился ожиданиями от квалификации Гран-при Великобритании.
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Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
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«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ
Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Общество
Росгвардии хотят передать под охрану маковые поля
Охрану посевов наркосодержащих растений в России планируют поручить Росгвардии, подведомственным ей организациям, а также ведомственной охране федеральных органов исполнительной власти, соответствующий законопроект размещен в пятницу на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:53
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В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой
Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.
Обновлено в 12:53
Политика
Зеленский помиловал украинца, осужденного в России за разбой
Президент Украины Владимир Зеленский помиловал украинца Сергея Литвинова, осужденного в РФ за разбой, сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.
Обновлено в 12:37
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Политика
Около 300 человек у посольства Италии в Киеве устроили акцию протеста
Около 300 человек в пятницу вечером устроили акцию протеста у посольства Италии в Киеве.
Обновлено в 15:23
Религия
Православные христиане 12 июля отмечают День Петра и Павла
Обновлено в 03:06
Происшествия
Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое
Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.
Обновлено в 00:42
Экономика
ВВП Сингапура во 2-м квартале упал на 3,4%
Объем ВВП в апреле-июне вырос всего на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало наихудшим результатом за последние десять лет (во втором квартале 2009 года показатель упал на 1,2%).
Обновлено в 09:19
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Раскрыт план борьбы США с акцией «Бессмертный полк»
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что у властей США стоит задача препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:38
Политика
Около половины россиян относятся к Грузии безразлично
Почти половина россиян безразлично относится к Грузии. О хорошем отношении к стране заявили 37% опрошенных.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено в 15:05
Наука
Раскрыты новые потери от наступающей глобальной катастрофы
Ученые Копенгагенского университета в Дании выяснили, что таяние ледников в Гренландии из-за глобального потепления представляет опасность не только для природных экосистем острова, но и для тысяч археологических памятников, относящихся к эпохе викингов.
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В отеле в Сомали произошел взрыв
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Здоровье
Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца
Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
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Авто
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Новый кроссовер Changan CS35 Plus, который вот-вот появится на российском авторынке, не будет бояться ржавчины.
Обновлено в 13:49