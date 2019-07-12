Футбол

Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»Известия 16:13

Французский футболист Антуан Гризманн перешел из мадридского «Атлетико» в «Барселону». Об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба. По данным испанских СМИ, сумма отступных для «Атлетико» составила €120 млн.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Французский футболист Антуан Гризманн перешел из мадридского «Атлетико» в «Барселону»

Эхо Москвы14:04

Гризманн превзошел Месси в «Барселоне» по сумме отступных

Sport24.ru12:30

Антуан Гризманн: «Буду преданно защищать футболку „Барселоны“»

Sports.ru16:12

Гризманн в элите: в мире стало десять футболистов, переходивших из клуба в клуб за 100 миллионов евро и дороже

Спорт день за днем14:05

Гризманн — пятый в списке самых дорогих футболистов в истории

LiveSport.ru12:20

Гризманн: буду преданно биться за футболку «Барселоны»

Чемпионат15:37

«Атлетико» требует от «Барселоны» еще 80 млн евро за Гризманна

Soccer.ru11:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:26, Вашингтон
Происшествия

Владельцем похищенных «бандой ФСБ» 136 млн рублей оказался безработный

В мае этого года бывший московский предприниматель приехал в московский банк «Металлург», чтобы обменять на доллары 136,5 млн рублей.
Обновлено в 09:48
Общество

Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел

Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
Обновлено в 12:00
Теннис

Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Происшествия

Катамаран с туристами перевернулся при сплаве в Карачаево-Черкесии

Катамаран с четырьмя туристами перевернулся при сплаве по реке Аксаут в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии (КЧР).
Обновлено в 11:17
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Политика

Яшина могут не допустить до выборов в Мосгордуму

Главу муниципалитета Красносельский Илью Яшина могут не допустить к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 14:27
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Футбол

Черышев подписал контракт с «Валенсией»

Обновлено в 09:12
Наука

Норвегия ответила на обвинения в расконсервации подлодки «Комсомолец»

Как писал News.ru, утечку радиации на затонувшей в 1989 году подлодке «Комсомолец» зафиксировали учёные в акватории северной Норвегии на границе с Мурманской областью.
Обновлено в 11:20
Политика

Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»

Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Автоспорт

Квят поделился ожиданиями от квалификации Гран-при Великобритании

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят поделился ожиданиями от квалификации Гран-при Великобритании.
Обновлено в 15:13
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ

Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Общество

Росгвардии хотят передать под охрану маковые поля

Охрану посевов наркосодержащих растений в России планируют поручить Росгвардии, подведомственным ей организациям, а также ведомственной охране федеральных органов исполнительной власти, соответствующий законопроект размещен в пятницу на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие

Российские ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено в 15:07
Происшествия

В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой

Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.
Обновлено в 12:53
Политика

Зеленский помиловал украинца, осужденного в России за разбой

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал украинца Сергея Литвинова, осужденного в РФ за разбой, сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.
Обновлено в 12:37
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Политика

Около 300 человек у посольства Италии в Киеве устроили акцию протеста

Около 300 человек в пятницу вечером устроили акцию протеста у посольства Италии в Киеве.
Обновлено в 15:23
Религия

Православные христиане 12 июля отмечают День Петра и Павла

Обновлено в 03:06
Происшествия

Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое

Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.
Обновлено в 00:42
Экономика

ВВП Сингапура во 2-м квартале упал на 3,4%

Объем ВВП в апреле-июне вырос всего на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало наихудшим результатом за последние десять лет (во втором квартале 2009 года показатель упал на 1,2%).
Обновлено в 09:19
Политика

Раскрыт план борьбы США с акцией «Бессмертный полк»

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что у властей США стоит задача препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:38
Политика

Около половины россиян относятся к Грузии безразлично

Почти половина россиян безразлично относится к Грузии. О хорошем отношении к стране заявили 37% опрошенных.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено в 15:05
Наука

Раскрыты новые потери от наступающей глобальной катастрофы

Ученые Копенгагенского университета в Дании выяснили, что таяние ледников в Гренландии из-за глобального потепления представляет опасность не только для природных экосистем острова, но и для тысяч археологических памятников, относящихся к эпохе викингов.
Обновлено в 13:56
Происшествия

В отеле в Сомали произошел взрыв

Обновлено в 11:58
Здоровье

Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца

Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
Обновлено вчера в 06:24
Авто

Changan CS35 Plus для России оснастили оцинкованным кузовом

Новый кроссовер Changan CS35 Plus, который вот-вот появится на российском авторынке, не будет бояться ржавчины.
Обновлено в 13:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное