Футбол

Гризманн переходит в «Барселону»News.ru 03:14

Генеральный директор футбольного клуба «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин подтвердил информацию, что нападающий испанского клуба Антуан Гризманн переходит в каталонскую «Барселону». Мне предельно ясно, где Гризманн собирается продолжить карьеру.
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Стала известна дата перехода Гризманна в «Барселону»

Газета.Ru07:10

Гризманн перейдет в «Барселону» 14 июля

Советский спорт06:19

"Гризманн будет играть в "Барселоне". Гендиректор "Атлетико" раскрыл карты

Sport.ruвчера в 17:13

СМИ: «МЮ» намерен перехватить Гризманна у «Барселоны»

Матч ТВ04:43

Генеральный директор «Атлетико» подтвердил переход Гризманна в «Барселону»

Чемпионатвчера в 15:18

В Испании сообщили дату перехода Гризманна в «Барселону»

Sport24.ru05:50

Гризманн переходит в «Барселону»

Sports.ruвчера в 15:03
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Происшествия

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Армия и оружие

Турция впервые покажет свой истребитель пятого поколения

Турция представит истребитель пятого поколения собственной разработки авиашоу в Ле-Бурже, сообщает ТАСС.
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Происшествия

Мамаев назвал происходящее в суде позором

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«Манчестер Юнайтед» установил ценник на Поля Погба

Руководство «Манчестер Юнайтед» готово отпустить полузащитника Поля Погба в другой клуб за 170 миллионов евро, сообщает Daily Mirror.
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Футбол

Ферлан Менди: «Зидан поможет мне прогрессировать в „Реале“»

Защитник сборной Франции Ферлан Менди поделился эмоциями после подписания долгосрочного контракта с мадридским «Реалом».
Обновлено в 02:45
Политика

Путин уволил генералов в связи с делом Голунова

11 июня глава МВД распорядился прекратить уголовное дело в отношении журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его причастность к преступлению не была доказана.
Обновлено в 06:58
Экономика

В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
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Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия

ДТП с участием рейсового автобуса и легковушки произошло в ТиНАО

Обновлено в 06:57
Армия и оружие

Первые фото иракского танка Al-Kafeel на базе Т-55 появились в Сети

В минувшую среду стало известно, что в Ираке создан собственный основной боевой танк Al-Kafeel. В Сети появились фотографии этой разработки.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы обратилась к прокурору города в связи с информацией о госпитализации подростка, задержанного на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, из отдела внутренних дел по району Алексеевский.
Обновлено вчера в 14:03
Экономика

В России могут вырасти тарифы на сбор мусора

В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия

Сергею Карабасову предъявили обвинение в мошенничестве

Карабасова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК).
Обновлено в 04:44
Общество

Кейт Миддлтон поразила шикарным платьем и бриллиантами

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась в изысканном бежевом платье с бриллиантами на гала-концерте в рамках акции по борьбе с употреблением запрещенных средств.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Обновлено в 04:58
Политика

В Госкино Украины хотят запретить сериал «Сваты»

Обновлено вчера в 13:52
Кино

Фильм «Сторож» выйдет одновременно в кинотеатрах и на «Кинопоиске»

В мае 2018 года на «Кинопоиске» появился раздел «Онлайн», в котором собрана библиотека фильмов, мультфильмов и сериалов.
Обновлено в 06:25
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv

Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Свердловская больница выплатит миллион рублей ослепшей пациентке

Свердловская больница выплатит один миллион рублей пациентке, ослепшей на один глаз.
Обновлено в 06:05
Общество

Историю с пропажей кота Алибасова назвали фейком

12 июня сообщалось, что любимый кот Алибасова по кличке Чуча пропал из квартиры продюсера.
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Транспорт

В Москве из-за концерта Kiss перекроют улицы у стадиона «Динамо»

Вечером 13 июня в Москве ограничат движение на нескольких улицах из-за проведения концерта группы Kiss на стадионе «Динамо» («ВТБ Арена»).
Обновлено в 06:44
Авто

Honda раскрыла характеристики нового Honda e

Напомним, что в марте текущего года на автосалоне во Франкфурте автопроизводитель показал концепт-кар электрического ситикара Honda e. Автомобиль получил систему камер вместо наружних зеркал, которая, по заявлению Honda, снижает аэродинамическое сопротивление примерно на 90%.
Обновлено в 06:22
Политика

Чавушоглу: письмо из Пентагона не заставит Турцию отказаться от С-400

Письмо и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана по поводу покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не заставит Анкару отказаться от них, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400, а первая партия должна поступить в июле.
Обновлено в 06:09
Энергетика

Нефть подорожала из-за атаки на танкеры в Оманском заливе

Из-за новостей об атаках на нефтяные танкеры в Оманском заливе нефтяные фьючерсы подорожали на 4% за несколько часов.
Обновлено в 04:57
Происшествия

На подземном пожаре в Киселёвске пострадал кузбассовец

В Кемеровской области проводят доследственную проверку по факту подземного пожара в Кисилёвске.
Обновлено в 05:12
Футбол

Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО, если попадут в колонию

Обновлено в 05:32
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины

Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес

Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской

Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
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Происшествия

На Украине дело о хищении госсредств на проект «Стена» дошло до суда

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Дарницкий районный суд Киева обвинительный акт по факту растраты государственных средств, выделенных на реализацию проекта "Стена" на российско-украинской границе, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
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Учёные США попрощались с российским космическим телескопом «Спектр-Р»

Ученые NRAO — Национальной радиоастрономической обсерватории США — попрощались с космическим телескопом «Спектр-Р».
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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