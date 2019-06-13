Гризманн переходит в «Барселону»Sports.ru вчера в 15:03

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Происшествия В Москве горит Измайловский кремль На востоке Москвы горит музейный комплекс Измайловского кремля.

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Финансы Международные резервы России превысили $500 млрд Международные резервы России за прошедшую неделю выросли на $7,5 млрд и составили $502,7 млрд.

Авто Kia показала новый кроссовер для России Компания Kia опубликовала второе тизерное видео, на котором можно рассмотреть некоторые особенности облика нового бюджетного паркетника Kia Seltos.

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Общество Кейт Миддлтон вышла в свет в неподобающем её статусу наряде Как гласят правила британского королевского этикета, женщины из данной семьи не могут выходить в свет в такой открытой одежде.

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