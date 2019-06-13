Футбол

Гризманн переходит в «Барселону»Sports.ru вчера в 15:03

Нападающий Антуан Гризманн станет футболистом «Барселоны». Об этом сообщил исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин.
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СМИ: Гризманн перейдет в «Барселону» 14 июля

Спорт-Экспресс08:28

СМИ узнали дату перехода Гризманна в «Барселону»

Матч ТВ07:37

Гризманн перейдет в «Барселону» 14 июля

Советский спорт06:19

В Испании сообщили дату перехода Гризманна в «Барселону»

Sport24.ru05:50

Mundo Deportivo: «МЮ» предложит «Атлетико» 106 миллионов за Гризманна и 26 миллионов в год самому игроку

Бомбардир.ру08:16

Генеральный директор «Атлетико» подтвердил переход Гризманна в «Барселону»

Чемпионатвчера в 15:18

Гризманн переходит в «Барселону»

Sports.ruвчера в 15:03
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 16:35, Ашберн
Общество

Россиян разозлил эфир Малышевой «Откуда берутся кретины»

Телеведущая Елена Малышева вновь оказалась в центре скандала после того, как в своей программе она предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
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В Белоруссии казнили убийцу трех человек

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На востоке Москвы горит музейный комплекс Измайловского кремля.
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Международные резервы России превысили $500 млрд

Международные резервы России за прошедшую неделю выросли на $7,5 млрд и составили $502,7 млрд.
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Kia показала новый кроссовер для России

Компания Kia опубликовала второе тизерное видео, на котором можно рассмотреть некоторые особенности облика нового бюджетного паркетника Kia Seltos.
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Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

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Спорт

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Общество

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Как гласят правила британского королевского этикета, женщины из данной семьи не могут выходить в свет в такой открытой одежде.
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Политика

Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими

Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
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Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области

Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области.
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Технологии

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Mail.ru Group 10 июня в одностороннем порядке отключила упрощенную маршрутизацию — прямые каналы движения трафика между оператором и социальной сетью, что привело к ухудшению качества связи с сервисами Mail.ru Group, заявил «Вымпелком» на своей официальной странице «ВКонтакте».
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Общество

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Культура

В Санкт-Петербурге умер скульптор Александр Пальмин

Заслуженный художник РФ скончался 12 июня на 59-м году жизни после продолжительной болезни В Санкт-Петербурге после продолжительной болезни умер заслуженный художник РФ, скульптор Александр Пальмин.
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Регулярное употребление черешни позволит избавиться от проблем с сердцем и сосудами, так как эта ягода имеет высокий тонизирующий эффект, а также благотворно влияет на иммунную систему.
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Чомги, живущие в петербургском заказнике "Северное побережье Невской губы", научились изменять сроки инкубации яиц так, чтобы выводить и растить птенцов одновременно с черными крачками и озерными чайками.
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Борис Хлебников представил на «Кинотавре» сериал «Шторм»

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Футбол

Адвокат Кокорина дал оценку новому решению суда по делу футболиста

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Компания Subaru анонсировала старт приема заказов на спецверсию паркетника Subaru XV Tokyo в России.
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Общество

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Три одиннадцатиклассника из астраханской школы получили ноль баллов на ЕГЭ по профильной математике из-за технических причин.
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Сегодня стало известно, что Huawei совместно с другими компаниями уже тестирует замену Android.
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Российские вузы начнут выдавать электронные дипломы в 2021 году

Для отдельного вуза нецелесообразна выдача цифровых дипломов из-за дороговизны, а общая система может быть доступной.
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Происшествия

Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой

По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.
Обновлено 11 июня в 12:19
Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
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Экономика

Чубайс предложил ввести углеродный налог

В России нужно ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в кулуарах ПМЭФ.
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Инцидент с нефтяным танкером в Оманском заливе моет обернуться полномасштабной войной, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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