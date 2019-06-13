Футбол

Гризманн переходит в «Барселону»Sports.ru вчера в 15:03

Нападающий Антуан Гризманн станет футболистом «Барселоны». Об этом сообщил исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: Гризманн перейдет в «Барселону» 14 июля

Спорт-Экспресс08:28

СМИ узнали дату перехода Гризманна в «Барселону»

Матч ТВ07:37

Гризманн переходит в «Барселону»

Sports.ruвчера в 15:03

Гризманн перейдет в «Барселону» 14 июля

Советский спорт06:19

В Испании сообщили дату перехода Гризманна в «Барселону»

Sport24.ru05:50

Генеральный директор «Атлетико» подтвердил переход Гризманна в «Барселону»

Чемпионатвчера в 15:18

СМИ узнали дату перехода Гризманна в «Барселону»

Sportbox.RU07:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 10:25, Ашберн
Общество

Спецмагазины для алкоголя и табака могут появиться в России

В России могут появиться специальные магазины по продаже алкоголя и табака, пишут "Известия".
Обновлено в 02:57
Происшествия

Мосгорсуд оставил без изменения сроки приговора Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд оставил без изменения сроки приговора по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева о драках в центре Москвы.
Обновлено в 10:03
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Обновлено в 04:58
Происшествия

Известный ведущий MTV впал в кому

Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Общество

В Петербурге умер экс-руководитель «Водоканала» Феликс Кармазинов

В Северной столице на 76-м году жизни после продолжительной болезни умер экс-руководитель "Водоканала Санкт-Петербурга" Феликс Кармазинов.
Обновлено в 08:01
Происшествия

СК: в мэрии Томска и Роспотребнадзоре проводятся обыски

Следственные органы проводят обыски в мэрии Томска и региональном управлении Роспотребнадзора в связи с расследованием уголовного дела о предоставлении сфальсифицированных доказательств в Арбитражный суд Томской области, сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 08:21
Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Общество

Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности

Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Политика

Борис Джонсон победил в первом раунде выборов лидера консерваторов

Депутат палаты общин от Консервативной партии (тори) Борис Джонсон лидирует по итогам первого раунда голосования за нового главу партии.
Обновлено в 08:31
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Политика

Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова

Обновлено в 07:12
Политика

Медведев раскритиковал «Роскосмос»

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по вопросу развития «Роскосмоса».
Обновлено в 09:29
Происшествия

Семью Бари Алибасова обманули на 800 тысяч с помощью кота

Беды продолжают сыпаться на семью находящегося в реанимации 72-летнего российского музыкального продюсера Бари Алибасова: родные артиста только что лишились 800 тысяч рублей, обещанных в качестве вознаграждения за кота Чучу.
Обновлено в 09:20
Общество

Гонконгские порносайты вышли на протест

Владельцы остановили их работу и отправили посетителей на митинги в поддержку демократии Порносайты Гонконга поддержали массовые акции протеста против принятия закона об экстрадиции в Китай.
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес

Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской

Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Экономика

В Госдуме раскритиковали идею Чубайса ввести углеродный налог

Углеродный налог, предложенный главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, только ухудшит положение в экономике, полагает первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие

Самолеты ВКС России нанесли удары по террористам в Сирии

Обновлено в 06:06
Экономика

В России допустили четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в будущем основой социально-трудового контракта станет четырехдневная рабочая неделя.
Обновлено 11 июня в 06:03
Общество

Беглов подписал изменения в ряд законов Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов подписал изменения в ряд законодательных актов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
Технологии

Антивирус Avast заявил о прекращении работы своего VPN в России

Пользователи больше не смогут продлить подписку на Avast SecureLine VPN.
Обновлено в 08:12
Происшествия

Более 50 детей умерли, отравившись плодами личи в Индии

За последние десять дней в индийском штате Бихар округа Музаффарпур скончались 53 ребенка.
Обновлено в 04:57
Происшествия

В Москве электричка насмерть сбила двух человек

Электропоезд сбил насмерть двух человек около железнодорожной станции Яуза в Москве, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.
Обновлено в 09:55
Политика

Украина решила не посылать корабли в Керченский пролив

Украина не намерена пока рассматривать идею нового прохода своих ВМС через Керченский пролив, об этом заявил глава Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак.
Обновлено в 06:05
Происшествия

В Москве начался марш в поддержку журналиста Голунова

Обновлено вчера в 05:03
Происшествия

Пять человек пострадали в аварии с автобусом в Москве

В результате пострадали пять человек, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД МВД России по Москве.
Обновлено в 08:22
Политика

Володин не исключил возвращение России в ПАСЕ в июне

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что делегация российского парламента может принять участие в июньской сессии ПАСЕ, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:39
Общество

В Госдуме предложили повысить штраф за хранение данных россиян

В конце декабря 2018 года ведомство направляло Facebook и Twitter требования о предоставлении информации о локализации баз данных российских пользователей в РФ.
Обновлено в 10:10
Здоровье

Мать спасла жизнь сыну, вовремя заметив покраснение на руке

Обновлено в 03:20
Транспорт

Собянин открыл второй участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе

В Москве в четверг открылся второй участок магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.
Обновлено в 04:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное