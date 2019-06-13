Футбол
Гризманн переходит в «Барселону»Sports.ru вчера в 15:03
Нападающий Антуан Гризманн станет футболистом «Барселоны». Об этом сообщил исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин.
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Общество
Спецмагазины для алкоголя и табака могут появиться в России
В России могут появиться специальные магазины по продаже алкоголя и табака, пишут "Известия".
Обновлено в 02:57
Происшествия
Мосгорсуд оставил без изменения сроки приговора Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд оставил без изменения сроки приговора по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева о драках в центре Москвы.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Общество
В Петербурге умер экс-руководитель «Водоканала» Феликс Кармазинов
В Северной столице на 76-м году жизни после продолжительной болезни умер экс-руководитель "Водоканала Санкт-Петербурга" Феликс Кармазинов.
Обновлено в 08:01
Происшествия
СК: в мэрии Томска и Роспотребнадзоре проводятся обыски
Следственные органы проводят обыски в мэрии Томска и региональном управлении Роспотребнадзора в связи с расследованием уголовного дела о предоставлении сфальсифицированных доказательств в Арбитражный суд Томской области, сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 08:21
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Общество
Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности
Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Политика
Борис Джонсон победил в первом раунде выборов лидера консерваторов
Депутат палаты общин от Консервативной партии (тори) Борис Джонсон лидирует по итогам первого раунда голосования за нового главу партии.
Обновлено в 08:31
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор
В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Политика
Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова
Обновлено в 07:12
Политика
Медведев раскритиковал «Роскосмос»
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по вопросу развития «Роскосмоса».
Обновлено в 09:29
Происшествия
Семью Бари Алибасова обманули на 800 тысяч с помощью кота
Беды продолжают сыпаться на семью находящегося в реанимации 72-летнего российского музыкального продюсера Бари Алибасова: родные артиста только что лишились 800 тысяч рублей, обещанных в качестве вознаграждения за кота Чучу.
Обновлено в 09:20
Общество
Гонконгские порносайты вышли на протест
Владельцы остановили их работу и отправили посетителей на митинги в поддержку демократии Порносайты Гонконга поддержали массовые акции протеста против принятия закона об экстрадиции в Китай.
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес
Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской
Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Экономика
В Госдуме раскритиковали идею Чубайса ввести углеродный налог
Углеродный налог, предложенный главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, только ухудшит положение в экономике, полагает первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.
Обновлено в 05:15
Экономика
В России допустили четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в будущем основой социально-трудового контракта станет четырехдневная рабочая неделя.
Обновлено 11 июня в 06:03
Общество
Беглов подписал изменения в ряд законов Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов подписал изменения в ряд законодательных актов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
Технологии
Антивирус Avast заявил о прекращении работы своего VPN в России
Пользователи больше не смогут продлить подписку на Avast SecureLine VPN.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Более 50 детей умерли, отравившись плодами личи в Индии
За последние десять дней в индийском штате Бихар округа Музаффарпур скончались 53 ребенка.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Москве электричка насмерть сбила двух человек
Электропоезд сбил насмерть двух человек около железнодорожной станции Яуза в Москве, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.
Обновлено в 09:55
Политика
Украина решила не посылать корабли в Керченский пролив
Украина не намерена пока рассматривать идею нового прохода своих ВМС через Керченский пролив, об этом заявил глава Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак.
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Москве начался марш в поддержку журналиста Голунова
Обновлено вчера в 05:03
Происшествия
Пять человек пострадали в аварии с автобусом в Москве
В результате пострадали пять человек, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД МВД России по Москве.
Обновлено в 08:22
Политика
Володин не исключил возвращение России в ПАСЕ в июне
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что делегация российского парламента может принять участие в июньской сессии ПАСЕ, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:39
Общество
В Госдуме предложили повысить штраф за хранение данных россиян
В конце декабря 2018 года ведомство направляло Facebook и Twitter требования о предоставлении информации о локализации баз данных российских пользователей в РФ.
Обновлено в 10:10
Здоровье
Мать спасла жизнь сыну, вовремя заметив покраснение на руке
Обновлено в 03:20
Транспорт
Собянин открыл второй участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе
В Москве в четверг открылся второй участок магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.
Обновлено в 04:57