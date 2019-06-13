Футбол

Гризманн переходит в «Барселону»Sports.ru вчера в 15:03

Нападающий Антуан Гризманн станет футболистом «Барселоны». Об этом сообщил исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин.
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СМИ: Гризманн перейдет в «Барселону» 14 июля

Спорт-Экспресс08:28

Гризманн переходит в «Барселону»

Sports.ruвчера в 15:03

СМИ узнали дату перехода Гризманна в «Барселону»

Sportbox.RU07:37

Гризманн перейдет в «Барселону» 14 июля

Советский спорт06:19

В Испании сообщили дату перехода Гризманна в «Барселону»

Sport24.ru05:50

Генеральный директор «Атлетико» подтвердил переход Гризманна в «Барселону»

Чемпионатвчера в 15:18

СМИ узнали дату перехода Гризманна в «Барселону»

Матч ТВ07:37
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
Шоу-бизнес

Богомолов отказался отвечать на вопрос Собчак о своей личной жизни

Обновлено в 11:17
Авто

Стартовало производство внедорожника Aston Martin DBX

Эксперты пророчат новому внедорожнику Aston Martin DBX большое будущее.
Обновлено вчера в 04:16
Происшествия

В Оманском заливе атакованы два танкера

6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.
Обновлено в 06:21
Политика

В Кремле оценили необходимость реформ в МВД после дела Голунова

Кремль призывает дождаться результатов следствия после дела журналиста Ивана Голунова и в данный момент не располагает информацией о том, насколько необходима реформа в органах внутренних дел.
Обновлено в 11:04
Политика

Президент России прилетел в Бишкек на саммит ШОС

Владимир Путин прилетел в Киргизию для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Обновлено в 08:10
Кино

Фильм «Люди в чёрном: Интернэшнл» не понравился кинокритикам

Четвёртая часть популярной франшизы «Люди в чёрном» получила низкую оценку кинокритиков.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Гаджеты

Стала известна дата начала продаж смартфона Honor 20 в России

Стала известна дата начала продаж смартфона Honor 20 в России, сообщает «Ъ». Устройство будет продаваться в официальном интернет-магазине и магазинах партнёров по цене 27 990 руб. начиная с 21 июня.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие

Больше сорока солдат ВСУ в Донбассе не вернулись в часть после отпуска

Больше сорока солдат ВСУ из 14-й бригады в Луганщине не вернулись из отпусков.
Обновлено в 11:44
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

Обновлено в 04:40
Политика

Володин назвал условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 19 июня совет нижней палаты парламента рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 11:24
Происшествия

Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 10:01
Футбол

Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира по версии CIES

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира, опубликованный порталом CIES Football Observatory.
Обновлено в 10:37
Экономика

Козак поручил подготовить ограничения для экспорта из РФ лома черных и цветных металлов

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил подготовить два проекта постановлений правительства, ограничивающих экспорт из РФ лома черных и цветных металлов, сообщается на сайте правительства по итогам совещания о совершенствовании порядка продажи лома чёрных и цветных металлов для нужд российской промышленности.
Обновлено в 10:50
Происшествия

У вратаря сборной РФ Лунева нашли судимость за кражу

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев, накануне привлеченный к административной ответственности после скандала во Внуково, ранее привлекался к уголовной ответственности.
Обновлено в 05:42
Общество

Кейт Миддлтон надела вызывающее платье по примеру Меган Маркл

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась на публике в платье с открытыми плечами, что идет вразрез с правилами королевского этикета.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие

США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников

Обновлено вчера в 21:02
Происшествия

Кремль прокомментировал жесткие задержания на шествии в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прошедшее в Москве несанкционированное шествие в поддержку журналиста Ивана Голунова и против полицейского произвола, заявил, что непосредственно организовывать такие акции или не давать на них разрешение - это прерогатива городских властей.
Обновлено в 10:24
Технологии

Uber начнет тестировать доставку еды беспилотниками в этом году

Сервис онлайн-заказов такси Uber приступит к тестированию доставки еды с помощью БПЛА уже в этом году, об этом компания сообщила в среду во время конференции Elevate Summit, которую Uber проводит в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия

В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи

Обновлено в 05:43
Общество

В Татарстане ночью прогнозируют заморозки

В целом, завтра в Татарстане будет облачно, ночью без осадков, днем пройдет небольшой дождь, ветер северо-западный умеренный.
Обновлено в 05:03
Происшествия

В Хабаровском крае мужчина два года жил с гвоздем в голове

Житель поселка Эльбан Хабаровского края два года прожил в гвоздем в голове. Об этом сообщает портал "Губерния".
Обновлено в 10:32
Происшествия

Физику Кудрявцеву продлили арест из-за фальшивого письма о гринкарте

Суд 17 мая отказался перевести под домашний арест обвиняемого в госизмене физика Виктора Кудрявцева, поскольку на его электронную почту пришло письмо о якобы предварительно одобренном запросе гринкарты (вида на жительство в США).
Обновлено в 11:00
Происшествия

Убита жена бывшего вратаря СКА Максима Соколова

Супруга бывшего вратаря СКА и сборной России, а ныне тренера вратарей СКА Максима Соколова убита под Петербургом.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Суд вынес первый штраф участнику марша в поддержку Голунова

Таганский районный суд назначил первый штраф участнику несанкционированного марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, передает «ОВД-инфо».
Обновлено в 11:11
Армия и оружие

В истребителе F-35C обнаружена критическая проблема

По сообщению американского издания Defence News, истребители F-35C при достижении сверхзвуковой скорости не могут долгое время находится в стеллс-режиме, иначе он подвергнется разрушениям и потеряет скрытность.
Обновлено в 09:57
Политика

Киеву предложили мировое соглашение по разбирательствам с «Газпромом»

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что российская сторона предложила украинской мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с «Газпромом».
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес

Наташа Королева выпустила новую песню «Символ юности»

Отечественная исполнительница Наташа Королева выпустила новую песню, посвященную желтым тюльпанам.
Обновлено в 02:20
Политика

Иран не пойдет на переговоры с США под давлением, заявил Хаменеи

"Иран не испытывает никакого доверия к США, горький опыт предыдущих переговоров с Америкой в рамках СВПД ни в коем случае не повторится, поскольку ни одна разумная нация не пойдет на переговоры под давлением", - сказал Хаменеи на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Крупная пробка образовалась на КАД из-за массового ДТП

На внешнем кольце КАД в Петербурге образовалась большая пробка. Причиной стала массовое дорожно-транспортное происшествие.
Обновлено в 10:45
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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