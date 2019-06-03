Футбол
Гризманн ответил на вопрос, в каком клубе он продолжит карьеруRT на русском 05:34
Французский нападающий Антуан Гризманн, объявивший о своём уходе из мадридского «Атлетико», ответил на вопрос, в каком клубе он намерен продолжить карьеру.
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Политика
Мэр Харькова призвал не стесняться переговоров с Россией
Мэр заверил, что бюст Жукова будет восстановлен, а имя маршала вернут центральному проспекту города.
Обновлено в 02:21
Политика
Ярош назвал партию, с которой пойдет на выборы в Раду
Ранее депутат Верховной Рады Украины и лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий призвал к объединению все украинские националистические силы в преддверии досрочных парламентских выборов.
Обновлено в 05:01
Культура
Симфонический оркестр Псковской филармонии примет участие в Днях Пушкинской поэзии и русской культуры
Симфонический оркестр Псковской областной филармонии под управлением дирижера Николая Хондзинского примет участие в Днях Пушкинской поэзии и русской культуры.
Обновлено в 05:21
Происшествия
В драке в Подмосковье зарезали бывшего спецназовца
Обновлено в 01:11
Политика
Песков сообщил о попытках отрезать Россию от интернета
В Кремле полагают, что Россию пытаются отрезать от глобальной инфраструктуры интернета, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телеканала RT.
Обновлено в 05:31
Общество
Удалившую грудь россиянку признали мужчиной в Испании
Россиянка переехала в другую страну после того, как у нее забрали приемных детей. Сейчас Савиновских проживает в Испании под именем Френсис.
Обновлено вчера в 10:52
Общество
Роскомнадзор обязал Tinder передавать данные пользователей спецслужбам
Роскомнадзор 31 мая внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компанию Match Group, LLC, которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder.
Обновлено в 05:35
Экономика
«Роснефть» начала строительство заправочного комплекса в Пулково
Нефтяная компания «Роснефть» в воскресенье начала строить в международном аэропорту Пулково топливно-заправочный комплекс (ТЗК) проектной мощностью 300 тыс. тонн авиакеросина в год.
Обновлено вчера в 09:29
Общество
Голикова: более 120 тыс. детей в России не обеспечены местами в яслях
Более 120 тыс. детей не обеспечены местами яслях по данным на 1 мая 2019 года.
Обновлено в 03:37
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Обновлено в 02:07
Наука
Российские ученые нашли «зеленую» замену для литиевых аккумуляторов
Как передает пресс-служба "Сколтеха", Обрезков и его коллеги уже много лет пытаются найти органическую замену для материалов, используемых при изготовлении катодов в литий-ионных и иных типах аккумуляторов.
Обновлено в 05:32
Общество
Воронежскую область отключают от аналогового телевещания
Обновлено в 03:41
Гаджеты
LG начала продажи первого в мире телевизора 8K OLED
Компания LG Electronics (LG) объявила сегодня, 3 июня, о старте официальных продаж первого в мире телевизора формата 8К, выполненного по технологии органических светодиодов (OLED).
Обновлено в 05:02
Транспорт
Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро
Обновлено в 05:38
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
"Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду", - рассказали "РГ" в Роструде.
Обновлено вчера в 18:44
Шоу-бизнес
Наталья Бардо сообщила о расставании с Марюсом Вайсбергом
Наталья Бардо решила поделиться с подписчиками неожиданной новостью о расставании с гражданским мужем Марюсом Вайсбергом, который является отцом ее ребенка.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика
Россияне заметили снижение зарплат
Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
Обновлено в 03:19
Футбол
Rambler назвал стоимость подписки на Английскую премьер-лигу
Всего предлагается три варианта подписки: на весь сезон (2990 руб. до 31 июля, затем — 3990 руб.), на месяц (549 руб.) и на сутки (199 руб.).
Обновлено в 03:30
Экономика
«Газпром» стал лидером по капитализации на российском рынке
"Газпром" стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, обогнав "Сбербанк России", который занимал первую строчку рейтинга большую часть времени в течение последних двух лет.
Обновлено в 04:34
Политика
Трамп прибывает с первым государственным визитом в Великобританию
Президент США Дональд Трамп прибывает с первым государственным визитом в Великобританию, откуда затем отправится в Ирландию и Францию.
Обновлено в 02:32
Политика
Александр Усс прокомментировал слова главы Счетной палаты об угрозах
Губернатор края Александр Усс прокомментировал выступление главы Счетной палаты Татьяны Давыденко об угрозах, связанных с отчетными документами о деятельности минлесхоза.
Обновлено в 04:16
Авто
Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross
Автопарк муниципальной полиции города Гуменне, что на востоке Словакии, пополнился российским универсалом LADA Vesta SW Cross.
Обновлено в 02:42
Политика
На Украине вступила в силу новая редакция правописания
Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию правописания 22 мая.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Неймару грозит до пяти лет тюрьмы по делу об изнасиловании
Нападающему "ПСЖ" Неймару грозит до пяти лет тюрьмы.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В одном из городов ЯНАО найдены тела двух полицейских
В Ноябрьске в понедельник найдены тела двух полицейских.
Обновлено в 05:24
Экономика
В платёжках за ЖКУ появится новая строка
В этом году россияне начнут получать коммунальные квитанции, дополненные новой строкой - платежом за страхование жилья от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 05:14
Политика
Названо имя пресс-секретаря Зеленского
Обновлено в 05:58
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Здоровье
У женщин симптомы инфаркта отличаются от мужских
Обновлено в 02:43
Общество
Более 140 выпускников удалили с ЕГЭ за нарушения
Во время первого этапа сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) более чем 140 выпускников были удалены за нарушения.
Обновлено вчера в 09:17