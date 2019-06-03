Гризманн ответил на вопрос, в каком клубе он продолжит карьеруRT на русском 05:34

Французский нападающий Антуан Гризманн, объявивший о своём уходе из мадридского «Атлетико», ответил на вопрос, в каком клубе он намерен продолжить карьеру.

Гризманн ответил на вопрос, в каком клубе он продолжит карьеру

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