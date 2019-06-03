Футбол

Гризманн ответил на вопрос, в каком клубе он продолжит карьеруRT на русском 05:34

Французский нападающий Антуан Гризманн, объявивший о своём уходе из мадридского «Атлетико», ответил на вопрос, в каком клубе он намерен продолжить карьеру.
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Гризманн прокомментировал слухи о своем будущем

Спорт-Экспресс03:25

Гризманн не знает, где продолжит карьеру

Советский спорт04:42

Антуан Гризманн: «Пока не знаю, где продолжу карьеру»

Матч ТВ04:06

Гризманн: моя следующая команда? Не знаю, хороший вопрос

Чемпионат05:00

Гризманн: «Где продолжу карьеру? Не знаю, это хороший вопрос»

Sport24.ru03:20

Гризманн: мой новый клуб? Не знаю, хороший вопрос

Sport.ru05:29

Гризманн о продолжении карьеры: «Не знаю, это очень хороший вопрос»

Sports.ru04:14
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Наука

Российские ученые нашли «зеленую» замену для литиевых аккумуляторов

Как передает пресс-служба "Сколтеха", Обрезков и его коллеги уже много лет пытаются найти органическую замену для материалов, используемых при изготовлении катодов в литий-ионных и иных типах аккумуляторов.
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LG начала продажи первого в мире телевизора 8K OLED

Компания LG Electronics (LG) объявила сегодня, 3 июня, о старте официальных продаж первого в мире телевизора формата 8К, выполненного по технологии органических светодиодов (OLED).
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"Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду", - рассказали "РГ" в Роструде.
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Всего предлагается три варианта подписки: на весь сезон (2990 руб. до 31 июля, затем — 3990 руб.), на месяц (549 руб.) и на сутки (199 руб.).
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На Украине вступила в силу новая редакция правописания

Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию правописания 22 мая.
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Нападающему "ПСЖ" Неймару грозит до пяти лет тюрьмы.
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Во время первого этапа сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) более чем 140 выпускников были удалены за нарушения.
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из Мадрида, в одноимённом автономном сообществе. Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано».
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