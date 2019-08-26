Футбол
ProstoProSportГризманн отпраздновал дубль за «Барселону» в стиле Леброна Джеймса
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн оформил дубль в матче с «Бетисом» (5:2) во 2-м туре Примеры. Первый мяч форвард забил на 41-й минуте, а дубль оформил на 50-й.
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Гризманн отпраздновал первый дубль за «Барселону» в стиле звезды НБА Леброна Джеймса
Sport24.ruвчера в 17:29
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 10:58, Ашберн
Здоровье
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
Газета.Ru 07:11
Футбол
Переход Санчеса в «Интер» может сорваться из-за травмы Марсьяля
По инфомарции источника, возможный переход форварда в «Интер» под угрозой срыва из-за травмы Антони Марсьяля, полученной в матче 3-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (1:2). Отмечается, что манкунианцы взяли паузу в переговорах по чилийцу, чтобы узнать характер повреждения француза.
Матч ТВ 08:50
Политика
Умер британский политтехнолог Тим Белл
Английский политтехнолог Тим Белл, который долгое время работал с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер, скончался 25 августа в возрасте 77 лет.
REGNUM 08:22
Здоровье
Минздрав Кубани заявил об отсутствии дефицита преднизолона в Сочи
Препарат преднизолон, на отсутствие которого в сочинских аптеках пожаловались пользователи в соцсетях, имеется в аптеках города в достаточном количестве.
ТАСС 10:22
Происшествия
Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную
РИА Новости вчера в 17:40
Футбол
«Ювентус» интересуется защитником «ПСЖ»
«Ювентус» проявляет интерес к защитнику «ПСЖ» Стенли Нсоки.
Спорт-Экспресс 07:08
Экономика
Доля нерезидентов в российских ОФЗ в июле снизилась до 30%
Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в июле уменьшилась и на 1 августа 2019 года составила 30% против 30,8% по итогам июня, сообщил ЦБ РФ.
ТАСС 09:22
Происшествия
Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК 10:30
Армия и оружие
Кремль анонсировал ответ на ракетные испытания США
Россия не оставит без асимметричного ответа испытания США ракеты, не соответствующей Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:47
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26
Политика
The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
RT на русском вчера в 19:27
Политика
Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов»
Использование ракеты "Союз-ФГ" планируется прекратить в 2020 году, а выводить в космос российские пилотируемые корабли будет, соответственно, "Союз-2.1а".
Интерфакс 09:38
Политика
Валерия Касамара отказалась от дебатов с Любовью Соболь
Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара отказалась от проведения дебатов с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.
Ведомости 08:38
Политика
СПЧ подготовил два варианта амнистии к 75-летию Победы
Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) разработал два варианта возможной амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году.
ФАН 01:03
Политика
Путин объяснил врио главы Башкирии суть продэмбарго
Президент России Владимир Путин разъяснил суть российского продовольственного эмбарго врио главы республики Башкортостан Радию Хабирову.
Газета.Ru 10:17
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его супруги
Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал своего коллегу из Бразилии Жаира Болсонару за нелестный отзыв в социальной сети Facebook о его супруге Брижит.
Российская газета 10:40
Политика
Родовое село Кадырова переименовали
Lenta.ru 09:47
Происшествия
В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина
В результате стрельбы на улице возле парка Риберсборг в шведском Мальме смертельное ранение получила 30-летняя женщина.
Российская газета 08:12
Происшествия
Аэропорт Жуковский купит новое оборудование для отпугивания птиц
Известно, что аэропорт и институт взяли на себя финансирование по модернизации, установкой и вводом в эксплуатацию оборудования займутся специалисты института ЛИИ. им. М.М. Громова.
Газета.Ru 09:34
Экономика
Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу
Принято решение о подготовке законопроекта, который расширит доступ частным инвесторам к освоению шельфа арктического.
РИА Новости 08:59
Экономика
Брянская область увеличила свой бюджет на 25 млрд рублей
За четыре года бюджет Брянской области увеличился на 25 млрд рублей и в 2019 году составил 71,5 млрд рублей, из них собственные доходы — более 11 млрд.
REGNUM 08:25
Политика
Экс-президент Украины рассказал, что не засыпает без пистолета
Первый президент Украины Леонид Кравчук признался, что каждую ночь перед сном кладет на прикроватную тумбочку пистолет из-за ощущения необъяснимой угрозы, пишет Lenta.ru.
РЕН ТВ 08:47
Единоборства
Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка
Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.
Южноуральская панорама 24 августа в 16:10
Музыка
Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос»
Музыкальное телешоу «Голос», выходящее на Первом канале, объявило состав наставников нового восьмого сезона конкурса.
Lenta.ru 09:09
Культура
Петру Мамонову сделали операцию
Актера Петра Мамонова, который в субботу был госпитализирован в Москве с инфарктом миокарда, в понедельник прооперировали, его состояние врачи оценивают как стабильное.
ТАСС 07:33