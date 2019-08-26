Футбол

ProstoProSportProstoProSportГризманн отпраздновал дубль за «Барселону» в стиле Леброна Джеймса

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн оформил дубль в матче с «Бетисом» (5:2) во 2-м туре Примеры. Первый мяч форвард забил на 41-й минуте, а дубль оформил на 50-й.
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Гризманн отпраздновал первый дубль за «Барселону» в стиле звезды НБА Леброна Джеймса

Sport24.ruвчера в 17:29
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Как рассказал адвокат Сергей Бадамшин сайту "МБХ Медиа", в день акции протеста 27-го июля на работу дополнительно пришлось привлечь начальников семи центральных станций метро.
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В ходе учений были отработаны действия по скрытному выводу атомных подводных лодок из мест базирования.
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Барселона» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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