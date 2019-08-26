Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн оформил дубль в матче с «Бетисом» (5:2) во 2-м туре Примеры. Первый мяч форвард забил на 41-й минуте, а дубль оформил на 50-й.

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