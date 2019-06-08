Футбол
Гризманн заявил, что знает, в каком клубе продолжит карьеруRT на русском 10:13
Французский нападающий Антуан Гризманн, объявивший о своём уходе из мадридского «Атлетико», заявил, что уже знает, в каком клубе продолжит карьеру. «Я уже знаю, где буду играть», — приводит слова Гризманна Le10sport. 14 мая стало известно, что Гризманн покинет «Атлетико» по завершении сезона.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:48, Ашберн
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Обновлено в 12:44
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Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании
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Общественный совет при МВД взял дело Голунова под особый контроль
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