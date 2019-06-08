Футбол

Гризманн заявил, что знает, в каком клубе продолжит карьеруRT на русском 10:13

Французский нападающий Антуан Гризманн, объявивший о своём уходе из мадридского «Атлетико», заявил, что уже знает, в каком клубе продолжит карьеру. «Я уже знаю, где буду играть», — приводит слова Гризманна Le10sport. 14 мая стало известно, что Гризманн покинет «Атлетико» по завершении сезона.
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Гризманн рассказал о своем новом клубе

Газета.Ru11:08

Гризманн определился с продолжением карьеры

Матч ТВ10:45

Гризманн заявил, что уже знает, где продолжит карьеру

Нева Спорт10:05

Антуан Гризманн: «Я уже знаю, где буду играть»

Спорт-Экспресс10:03

Гризманн сообщил, что знает, в какой клуб перейдет

Sport24.ru10:02

Гризманн: знаю, в каком клубе продолжу карьеру

Чемпионат09:56

Гризманн о своем будущем: «Я уже знаю, где буду играть»

Sports.ru10:47
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:48, Ашберн
Происшествия

Корреспондент «Медузы» задержан в Москве

Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.
Обновлено вчера в 03:44
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Медики назвали простой способ понизить артериальное давление

Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
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Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
Обновлено в 10:43
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Трамп санкционировал сделки с арабскими странами в обход Конгресса

Администрация президента США Дональда Трампа в обход Конгресса страны санкционировала свыше 20 сделок с арабскими государствами.
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Происшествия

Следствие попросило суд арестовать журналиста Голунова

В Москве Никулинский суд получил ходатайство об аресте журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков.
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Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь

Актер Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь.
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Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
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Футбол

Украинский футболист в прямом эфире поцеловал журналистку

После матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Сербии журналистка задала футболисту несколько вопросов, а затем игрок поцеловал ее в щеку.
Обновлено в 04:22
Спорт

Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии

Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 11:42
Общество

В Минпросвещения назвали слова проректора РАНХиГС об учителях лицемерными

Статс-секретарь, замминистра просвещения Павел Зенькович раскритиковал слова проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Ивана Федотова о том, что учителя это "серая масса закомплексованных неудачников".
Обновлено в 10:55
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Два автобуса столкнулись на Шри-Ланке

Обновлено в 11:55
Автоспорт

Феттель стал лучшим в третьей практике Гран-при Канады «Формулы-1»

Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Обновлено в 12:44
Политика

Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании

Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено вчера в 10:12
Политика

Парламент Молдавии утвердил правительство во главе с Майей Санду

Парламент Молдавии утвердил состав правительства во главе с Майей Санду. За это решение проголосовал 61 депутат из 101.
Обновлено в 11:43
Технологии

В США рассекречен инновационный самолёт

Американский секретный самолёт Celera 500L, самолет-пуля, как называют его журналисты из-за необычной обтекаемой формы лайнера, готовится к своему первому полету, сообщает The Drive.
Обновлено в 12:30
Футбол

Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов

Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как веселит детей и жену по утрам

Шоумен умеет создавать дома хорошее настроение. Известный телеведущий Максим Галкин часто делится семейными видео и фото в соцсетях.
Обновлено в 05:30
Происшествия

26 человек отравились в Дзержинске на свадьбе

Обновлено в 07:56
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Секс и переход к размножению половым путём стали защитой от рака

Обновлено вчера в 10:15
Общество

МЧС предупредило о жаре и грозах в Ленобласти

Спасатели предупредили о том, что в воскресенье, 9 июня, в Ленинградской области по-прежнему будет царствовать жара.
Обновлено в 10:56
Экономика

Петербург заключил на ПМЭФ соглашения на 182 млрд рублей

Обновлено в 11:54
Футбол

Россия — Сан-Марино 4:0 (Перерыв)

Артем Дзюба и Александр Головин выйдут в стартовом составе сборной России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Сан-Марино, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 11:15
Кино

Прототип героя «Чернобыля» оценил достоверность сериала

Генерал-майор Николай Тараканов, который стал прототипом для одного из героев сериала «Чернобыль», снятом американским телеканалом HBO, дал оценку достоверности событий, отраженных в телепроекте.
Обновлено в 12:28
Теннис

Барти победила Вондроушеву и впервые в карьере выиграла «Ролан Гаррос»

Для 23-летней австралийки победа на «Ролан Гаррос» стала пятым титулом в карьере. Спортсменка впервые победила на турнире Большого шлема.
Обновлено в 12:08
Происшествия

Врачи не нашли серьезных травм у журналиста Голунова

Врачи провели медицинское обследование корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, не обнаружили у него серьезных травм и готовы отпустить его.
Обновлено в 12:39
Гаджеты

Даже самые дешёвые системные платы с чипсетом AMD X570 будут весьма дорогими

Генеральный директор MSI заявил, что системные платы с чипсетом X570 будут дороже моделей с набором логики X470.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие

Появилось видео авиаудара ВКС РФ по боевикам в Сирии

Обновлено в 11:17
Происшествия

Общественный совет при МВД взял дело Голунова под особый контроль

Ранее в субботу глава Союза журналистов Москвы (СЖМ) Павел Гусев сообщил "Интерфаксу", что Совет по правам человека при президенте России, а также Союзы журналистов России и Москвы обратятся к Колокольцеву с просьбой проверить действия полиции в отношении Голунова.
Обновлено в 09:29
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

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Петиция в защиту Голунова набрала более 53 тысяч голосов

Вчера, 7 июня, пользователь под ником Siarhei Kazlouski создал петицию на портале Change.org в защиту журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 12:13
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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