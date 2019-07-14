Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн определился с игровым номером в каталонском клубе. Французский футболист выбрал 17-й игровой номер. Напомним, в пятницу «Барселона» официально объявила о переходе Гризманна.

Гризманн определился с номером в «Барселоне»

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