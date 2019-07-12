Футбол

Гризманн официально стал игроком «Барселоны»Вести.Ru 09:22

"Барселона" официально объявила о переходе нападающего "Атлетико" и сборной Франции Антуана Гризманна. "Барса" заплатила за чемпиона мира 120 миллионов евро.
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Гризманн: буду преданно биться за футболку «Барселоны»

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Антуан Гризманн: Наконец-то наши с «Барселоной» пути объединились

Спорт день за днем16:23

💥🔥Гризманн в «Барселоне», но у «Атлетико» претензии, «Зенит» отдал Эрнани и Бабурина. Трансферный дайджест Sports.ru

Sports.ru16:55

Гризманн: «С преданностью буду защищать форму „Барселоны“»

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Гризманн превзошел Месси в «Барселоне» по сумме отступных

Sport24.ru12:30

Гризманн о трансфере в «Барселону»: «Настало наше время»

ProstoProSport15:55

«Атлетико» намерен оспорить в суде трансфер Гризманна

News.ru10:32
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Происшествия

Состояние избитой и истерзанной девочки из Ингушетии стабилизировалось

Стало известно, что состоянии 7-летней девочки из Республики Ингушетия стабилизировалось.
Обновлено вчера в 00:11
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено в 15:05
Недвижимость

В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье

Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия

Трех из четверых перевернувшихся на катамаране в КЧР туристов спасли

Трех из четверых туристов, перевернувшихся на катамаране при сплаве по горной реке в Карачаево-Черкесии, спасли из реки, еще одного ищут, сообщает региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 12:52
Происшествия

Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое

Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.
Обновлено в 00:42
Происшествия

На Кольцевой линии московского метро произошел сбой

Сбой произошёл на Кольцевой линии московского метро в пятницу вечером, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:45
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Политика

Илью Яшина могут не допустить до выборов в Мосгордуму

Мосгоризбирком признал недействительными 562 подписи в поддержку кандидата в депутаты Мосгордумы Ильи Яшина при допустимом браке в 429.
Обновлено в 17:01
Политика

Трамп заявил о «смерти» Шварценеггера

Обновлено в 10:29
Армия и оружие

В Израиле заявили о пуске ракеты из сектора Газа

Армия обороны Израиля на своей странице в Twitter заявила о пуске ракеты с территории сектора Газа.
Обновлено в 17:41
Политика

Пропажа денег и падение рейтингов: за что Путин уволил губернатора Севастополя

В четверг Путин снял с поста главу Севастополя Овсянникова. Пресс-секретарь Песков заметил, что губернатор сам попросил уволить его.
Обновлено в 14:36
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес

Буйнов с улыбкой вспомнил о романтической белой ночи в Петербурге

Артист Александр Буйнов, участвующий в фестивале, поделился воспоминаниями об одном романтическом моменте в Северной столице.
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес

Меган Маркл отказали на кастинге популярного шоу из-за ее характера

Правда, знакомые герцогини рассказывают, что Маркл всегда обладала требовательным, не очень приятным характером.
Обновлено в 11:03
Армия и оружие

Российскую базу в Сирии атаковали беспилотники

Боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:42
Энергетика

Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефти

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов.
Обновлено в 10:35
Авто

О каком автомобиле мечтают россияне в 2019 году

Обновлено в 04:29
Футбол

Виктория Лопырева: «Уверена, что Глушаков восстановится»

Посол ФИФА, телеведущая, модель и новоиспеченная мама Виктория Лопырева в интервью "СЭ" рассказала о полузащитнике Денисе Глушакове, который перешел из "Спартака" в "Ахмат".
Обновлено в 17:43
Политика

Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»

Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Общество

Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию

Обновлено вчера в 10:25
Общество

Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром

У девочки обнаружили гигантский врожденный меланоцитарный невус лица — редкое родимое пятно, которое встречается лишь у одного из 20 тысяч новорожденных.
Обновлено в 10:41
Политика

Рейтинг «Единой России» упал до минимума за последние 14 лет

Именно с низкими рейтингами партии в Москве собеседники «Ведомостей» в «Единой России» связывали то, что на выборы в Мосгордуму действующие депутаты – члены «Единой России» – пошли самовыдвиженцами.
Обновлено в 10:27
Экономика

Центробанк отложит новую пенсионную реформу

Центробанк РФ выступил с новой инициативой: перенести до следующего года проект пенсионной реформы, цель которого состоит в системе индивидуального пенсионного капитала.
Обновлено в 15:27
Космос

«Роскосмос» получил первые снимки Земли со спутника «Метеор-М»

Обновлено в 13:05
Авто

Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором

Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Происшествия

Суд арестовал заместителя главы ПФР Иванова по делу о взятке

Алексею Иванову инкриминируется совершение преступление по ч.6 ст. 290 Уголовного кодекса (Получение взятки в особо крупном размере).
Обновлено в 07:29
Политика

На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Финансы

«Нафтогаз» разместил облигации объемом более $1 млрд

По данным Коболева, суммарный объем выпуска еврооблигаций превысил $1 млрд.
Обновлено в 14:18
Здоровье

Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца

Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
Обновлено вчера в 06:24
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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