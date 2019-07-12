Футбол
Гризманн официально стал игроком «Барселоны»Вести.Ru 09:22
"Барселона" официально объявила о переходе нападающего "Атлетико" и сборной Франции Антуана Гризманна. "Барса" заплатила за чемпиона мира 120 миллионов евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:01, Вашингтон
Происшествия
Состояние избитой и истерзанной девочки из Ингушетии стабилизировалось
Стало известно, что состоянии 7-летней девочки из Республики Ингушетия стабилизировалось.
Обновлено вчера в 00:11
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено в 15:05
Недвижимость
В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье
Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия
Трех из четверых перевернувшихся на катамаране в КЧР туристов спасли
Трех из четверых туристов, перевернувшихся на катамаране при сплаве по горной реке в Карачаево-Черкесии, спасли из реки, еще одного ищут, сообщает региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое
Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.
Обновлено в 00:42
Происшествия
На Кольцевой линии московского метро произошел сбой
Сбой произошёл на Кольцевой линии московского метро в пятницу вечером, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:45
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Политика
Илью Яшина могут не допустить до выборов в Мосгордуму
Мосгоризбирком признал недействительными 562 подписи в поддержку кандидата в депутаты Мосгордумы Ильи Яшина при допустимом браке в 429.
Обновлено в 17:01
Политика
Трамп заявил о «смерти» Шварценеггера
Обновлено в 10:29
Армия и оружие
В Израиле заявили о пуске ракеты из сектора Газа
Армия обороны Израиля на своей странице в Twitter заявила о пуске ракеты с территории сектора Газа.
Обновлено в 17:41
Политика
Пропажа денег и падение рейтингов: за что Путин уволил губернатора Севастополя
В четверг Путин снял с поста главу Севастополя Овсянникова. Пресс-секретарь Песков заметил, что губернатор сам попросил уволить его.
Обновлено в 14:36
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес
Буйнов с улыбкой вспомнил о романтической белой ночи в Петербурге
Артист Александр Буйнов, участвующий в фестивале, поделился воспоминаниями об одном романтическом моменте в Северной столице.
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес
Меган Маркл отказали на кастинге популярного шоу из-за ее характера
Правда, знакомые герцогини рассказывают, что Маркл всегда обладала требовательным, не очень приятным характером.
Обновлено в 11:03
Армия и оружие
Российскую базу в Сирии атаковали беспилотники
Боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:42
Энергетика
Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефти
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов.
Обновлено в 10:35
Авто
О каком автомобиле мечтают россияне в 2019 году
Обновлено в 04:29
Футбол
Виктория Лопырева: «Уверена, что Глушаков восстановится»
Посол ФИФА, телеведущая, модель и новоиспеченная мама Виктория Лопырева в интервью "СЭ" рассказала о полузащитнике Денисе Глушакове, который перешел из "Спартака" в "Ахмат".
Обновлено в 17:43
Политика
Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»
Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Общество
Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию
Обновлено вчера в 10:25
Общество
Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром
У девочки обнаружили гигантский врожденный меланоцитарный невус лица — редкое родимое пятно, которое встречается лишь у одного из 20 тысяч новорожденных.
Обновлено в 10:41
Политика
Рейтинг «Единой России» упал до минимума за последние 14 лет
Именно с низкими рейтингами партии в Москве собеседники «Ведомостей» в «Единой России» связывали то, что на выборы в Мосгордуму действующие депутаты – члены «Единой России» – пошли самовыдвиженцами.
Обновлено в 10:27
Экономика
Центробанк отложит новую пенсионную реформу
Центробанк РФ выступил с новой инициативой: перенести до следующего года проект пенсионной реформы, цель которого состоит в системе индивидуального пенсионного капитала.
Обновлено в 15:27
Космос
«Роскосмос» получил первые снимки Земли со спутника «Метеор-М»
Обновлено в 13:05
Авто
Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Происшествия
Суд арестовал заместителя главы ПФР Иванова по делу о взятке
Алексею Иванову инкриминируется совершение преступление по ч.6 ст. 290 Уголовного кодекса (Получение взятки в особо крупном размере).
Обновлено в 07:29
Политика
На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Финансы
«Нафтогаз» разместил облигации объемом более $1 млрд
По данным Коболева, суммарный объем выпуска еврооблигаций превысил $1 млрд.
Обновлено в 14:18
Здоровье
Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца
Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
Обновлено вчера в 06:24