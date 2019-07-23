Футбол
Гризманн оценил дебют в составе «Барселоны»Евро-футбол.ру 10:38
Нападающий Антуан Гризманн поделился мнением о дебюте в составе "Барселоны". Испанская команда уступила в товарищеской игре "Челси" со счётом 1:2.
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Происшествия
КНДР задержала российское судно с 17 моряками
Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".
Обновлено в 17:21
Здоровье
В Подмосковье открылся центр спасения конечностей
Центр был открыт на базе городской больницы. Врачам удалось спасти от ампутации уже более 100 пациентов.
Обновлено в 17:43
Футбол
«Зенит» объявил о возвращении вратаря Александра Васютина
Голкипер норвежского "Сарпсборга" Александр Васютин вернулся в "Зенит". Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба.
Обновлено в 16:04
Футбол
«Виктория» и «Олимпиакос» сыграли вничью в квалификации ЛЧ
Чешская «Виктория» на своем поле сыграла вничью с греческим «Олимпиакосом» в первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:52
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
Обновлено в 12:16
Политика
Опровергнуто существование плана Ельцина по продаже Карелии
Ранее соратник Бориса Ельцина рассказал, что Кремль в те годы обсуждал возможность продажи Карелии Финляндии.
Обновлено в 01:49
Экономика
ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе
Президент ExxonMobil Russia Inc. Гленн Уоллер обратился с письмом к правительству с просьбой изменить для нее правила работы в России, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 19:49
Технологии
В Москве сегодня протестировали систему электронного голосования
Эксперимент по электронному голосованию будет проведен на выборах в Мосгордуму 8-го сентября в трех избирательных округах.
Обновлено в 14:31
Общество
Совфед предложил ограничить использование электронной почты
Карен Казарян отмечает, что требование законопроекта не распространяется на корпоративную электронную почту и иностранные сервисы, то есть их пользователей, как и раньше, никто не будет контролировать, что делает инициативу депутатов неэффективной.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом
В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
Обновлено в 06:40
Технологии
Роскачество назвало лучшие фотоаппараты
Специалисты Роскачества и Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний проанализировали почти 100 моделей фотоаппаратов.
Обновлено в 18:42
Происшествия
Суд обязал губернатора Иркутской области уволить опального министра
Суд удовлетворил требование прокурора о признании незаконным бездействие Левченко, который не уволил министра, несмотря на выявленные прокуратурой еще в 2018 году со стороны Шеверды нарушения антикоррупционного законодательства: министр Иркутской области указал недостоверные сведения о своих доходах, в том числе не указал доходы от продажи ценных бумаг и автомобиля на сумму 4,7 млн. рублей.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
После разрыва с Купером Шейк не стремится к новым отношениям
Шейк много работает и занимается дочерью, которую она родила два года назад Куперу.
Обновлено в 17:00
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля»
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в Росии может быть повторена экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на Чернобыльской атомной электростанции.
Обновлено в 20:19
Политика
Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил журналистам, что крайне недоволен тем, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале, сообщает Kas jauns.
Обновлено в 18:33
Футбол
«Локомотив» может купить опорника «Маккаби» Переца за 4 млн евро
Сумма трансфера может составить около 4 миллионов евро. В прошедшем сезоне чемпионата Израиля Перец провел 31 матч и забил 8 голов.
Обновлено в 15:53
Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
Обновлено в 13:00
Политика
У президента Грузии потребовали публичных извинений в адрес России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили и руководство страны принести публичные извинения в адрес России за высказывания об агрессии и оккупации грузинских территорий.
Обновлено в 17:03
Театры
«МК» объявил лауреатов театральной премии
«В этом году исполняется 100 лет газете «Московский комсомолец», из которых она уже 24 года подряд присуждает свою театральную премию лучшим служителям Мельпомены», – передает ТАСС слова директора премии Марины Райкиной.
Обновлено в 17:57
Политика
Четвертая часть питьевой воды в России является подделкой
В России очень часто встречается поддельная питьевая вода, поэтому стоит ввести для нее маркировку, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 21:13
Гаджеты
Первая прошивка для Realme X улучшила камеру и звук
Компания Realme объявила о начале распространения первого обновления программного обеспечения для этого устройства, которое включает последние июльские исправления для системы безопасности Android.
Обновлено в 05:03
Музыка
Гитарист «Кино» прокомментировал исполнение «Группы крови» Metallica
Юрий Каспарян прокомментировал событие, взбудоражившее россиян вчера поздно вечером - исполнение в "Лужниках" Metallica кавера на "Группу крови" "Кино".
Обновлено вчера в 11:15
Экономика
Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставки
Сбербанк не планирует изменять процентные ставки по ипотеке после введения ипотечных каникул, заявил зампред правления кредитной организации Олег Ганеев.
Обновлено в 02:38
Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании
Возглавив Консервативную партию, Джонсон автоматически получает право стать новым премьер-министром Британии.
Обновлено в 08:54
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено в 18:32
Происшествия
Вездеход с геологами упал в стометровое ущелье на Камчатке
Вездеход с пятью геологами упал в ущелье на Камчатке. В пресс-службе МЧС сообщили, что вездеход сорвался в ущелье глубиной 100-140 метров.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
ВВС Израиля атаковали Сирию – SANA
Атака на Сирию проведена израильскими ВВС, сообщает SANA.
Обновлено в 20:36
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено в 00:12