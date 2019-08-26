Французский нападающий принял мяч на правом углу штрафной площади и с подкруткой отправил его в дальний угол. Да, я видел, как Лео делал так на тренировке, и решил повторить.

Гризманн о своем голе: «Видел, как Месси так делал на тренировке»

Культура Олега Меньшикова экстренно госпитализировали Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.

Политика На саммит G7 прибыл глава МИД Ирана Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл на саммит G7, проходящий 24-25 августа во французском Биаррице, по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.

Экономика В Самаре объявили конкурс на строительство нового моста через Волгу Организация готова вложиться в строительство нового моста через Волгу у села Климовка.

Экономика Минпромторг проводит санкцопрос Минпромторг хочет определить реальные «зоны риска» для поставок компонентов, продолжает он, а ссылка на новые санкции необходима для получения от концернов содержательных ответов.

Общество Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.

Технологии Фото: МиГ-35 привезли на МАКС-2019 Перспективный многоцелевой легкий истребитель МиГ-35 привезли на авиакосмический салон МАКС-2019.

Политика Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о своем намерении поднять украинский флаг над Донецком.

Экономика У сервиса доставки iGooods появился новый акционер У российского сервиса доставки товаров из магазинов iGooods появился новый акционер. Об этом «Ведомостям» рассказали представители сторон.

Политика «Диссернет» и «Агора» пожаловались в Верховный суд на новый состав ВАК Как пишет «Коммерсант», организации подали два раздельных иска, в которых просят признать незаконным майское постановление правительства об утверждении состава Высшей аттестационной комиссии (ВАК), а также «обязать ответчика привести состав ВАК в соответствие с постановлением правительства от 2016 года».

Космос «Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.

Технологии Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.

Политика Макрон выходит на тропу войны: под ударом Бразилия, Россия и США Пока в российском инфополе обсуждаются причины и последствия внезапной атаки Эммануэля Макрона на российский Северный морской путь, в мировом инфополе поведение президента Франции обсуждается и осуждается в гораздо более широком контексте.

Армия и оружие Масштабные учения начались в шести регионах ЮВО На территории Южного военного округа (ЮВО) стартовали масштабные двусторонние командно-штабные учения при участии 8,2 тыс. человек.

Технологии Врачи назвали главный миф о гипертонии Очень хорошо, что врачи назвали главный миф о гипертонии.

Общество В России предложили наказывать хозяев за нападение собак на людей В России предложили ввести уголовное наказание за нападение на человека собаки опасной породы, которую хозяева выгуливали не по правилам.

Армия и оружие Появились доказательства испытаний Пентагоном запрещенных ракет Появилось видео, на котором американские военные испытывают ракету «Томагавк». Учения проводятся на калифорнийском острове Сан-Николас.

Культура Петр Мамонов рассказал о своем состоянии после инфаркта Стало известно, как себя чувствует российский актер и музыкант Петр Мамонов.

Происшествия Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».

Общество На Камчатке заработала закрытая из-за медведей-каннибалов туртропа В Кроноцком заповеднике вновь открыли туристический маршрут "Загадки Хакыцина", закрытый из-за голодных медведей.

Политика Меркель назвала место следующей встречи «нормандской четверки» По словам Меркель, ФРГ и Франция работают над организацией этой встречи и стараются, чтобы она прошла в ближайшее время, передает «Газета.ру».

Футбол «Реал Сосьедад» добился победы благодаря голу Эдегора Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Мартин Эдегор.