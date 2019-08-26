Футбол

Soccer.ruSoccer.ruГризманн о своем голе: «Видел, как Месси так делал на тренировке»

Барселона — Бетис
5 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Камп Ноу»
15′
Набиль Фекир
Жерар Пике
32′
Антуан Гризманн
41′
Антуан Гризманн
50′
Карлес Перес
56′
Жорди Альба
60′
62′
Кристиан Тельо
Вильфрид Каптум
62′
Андрес Гуардадо
Хоакин Санчес
Серджи Бускетс
Артуро Видаль
73′
75′
Серхио Каналес
Диего Лаинес
Артуро Видаль
77′
Карлес Перес
Анссумане Фати
78′
79′
Лорен Морон
Рафинья Алькантара
Хуниор Фирпо
81′
90′
Вильям Карвалью
Французский нападающий принял мяч на правом углу штрафной площади и с подкруткой отправил его в дальний угол. Да, я видел, как Лео делал так на тренировке, и решил повторить.
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