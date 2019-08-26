Футбол
ProstoProSportГризманн отпраздновал дубль за «Барселону» в стиле Леброна Джеймса
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн оформил дубль в матче с «Бетисом» (5:2) во 2-м туре Примеры. Первый мяч форвард забил на 41-й минуте, а дубль оформил на 50-й.
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Гризманн отпраздновал первый дубль за «Барселону» в стиле звезды НБА Леброна Джеймса
Sport24.ruвчера в 17:29
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Начался финальный этап укладки газопровода «Северный поток – 2»
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Стала известна причина аварии, в которой погиб режиссер Игорь Хомский
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Недавно компания AVIC осуществила очередную презентацию J-20, на которым объявила истребитель «лучшим в мире».
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В сети появился тизер нового эпизода девятого эпизода «Звездных войн»
После выхода девятого эпизода франшиза «Звездных войн» «уйдет на перерыв», а Disney начнет уделять больше внимания телевизионным проектам.
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Источники со ссылкой на инсайдерскую информацию в компании Google сообщили, когда производители представят новую версию операционной системы Android 10.
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Полузащитник «Интера» Жоау Мариу может продолжить карьеру в «Локомотиве», сообщает Sky Sports.
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