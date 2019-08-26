Каталонская "Барселона" встретилась с "Бетисом" в рамках матча второго тура чемпионата Испании. Во время встречи дублем отметился новичок сине-гранатовых форвард Антуан Гризманн. Матч "Барса" - "Бетис" завершилась со счетом 5:2.

Гризманн необычно отпраздновал первый дубль за «Барселону»

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